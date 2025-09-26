    Výsledky váženia pred PML 16: Třinec čaká veľká šou v postoji aj MMA

    26. sep 2025
    Organizácia PML sa vracia do Česka.

    TŘINEC. V Třinci prebehlo oficiálne váženie pred galavečerom PML 16, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. septembra 2025 v hale STARS.

    Takmer všetci bojovníci úspešne splnili váhové limity a sú pripravení nastúpiť do akcie.

    Medzi najzaujímavejšie zápasy v postoji bude patriť súboj domáceho Daniela Ligockého, ktorý sa po troch dominantných výhrach v OKTAGON MMA po druhý raz predstaví v profiringu.

    Tam bude jeho súperom Slovák Timotej Klinec, ktorý medzi amatérmi nenašiel premožiteľa.

    Na samotnom vrchole štartovky sa predstaví dvojica mladých dravcov. Dominik Tabor s Petrom Kučíkom chcú ukázať, že patria na samotnú špičku.

    Vychádzajúca hviezda scény Lukáš Antal bude debutovať v pravidlách Muaythai, kde si chce vybojovať titulový stret so šampiónom Tuturom.

    David Zambaga, ktorý sa už v PML predstavil v nezabudnuteľnej prestrelke s Ertelom, však plánuje jeho plány prekaziť.

    MMA časť: skúsenosti a mladé talenty

    Veľké emócie prinesie aj MMA časť štartovky. Ondřej “Andrés” Raška sa ešte pred svojím očakávaným súbojom s influencerom Spicy Pájom postaví proti ostrieľanému Rolandovi Čambalovi.

    Okrem toho sa fanúšikom predstaví aj niekoľko veľkých talentov ako Šimon Bruknar či Alex Hutyra, ktorý vstupuje na profi scénu.

    Karta PML 16 v Třinci prináša mix kvalitného postoja a MMA. Turnaj je vypredaný, no galavečer je možné naživo sledovať cez PPV na platforme JOJ Play.

    Výsledky váženia:

    12. -75 kg, 3x3 min, Muaythai

    Dominik Tabor (74,70 kg) vs Petr Kučík (75,50 kg)

    11. -80 kg, 3x3 min, Muaythai

    Lukáš Antal (80,15 kg) vs David Zambaga (80,45 kg)

    10. -91 kg, 3x3 min, Muaythai

    Daniel Ligocki (91,30 kg) vs Timotej Klinec (89,25 kg)

    9. 93 kg, 3x5 min, MMA

    Andrés Raška (89,4 kg) vs Roland Čambal (89,4 kg)

    8. -61,2 kg, 3x5 min, MMA

    Šimon Bruknar (61,5 kg) vs Daniel Villagra (60,6 kg)

    7. -65,8 kg, 3x5 min, MMA

    Lukáš Zavičák (*66,9 kg) vs Dominik Toporcer (65,8 kg)

    6. -73,5 kg, 3x5 min, MMA

    Alex Hutyra (73,2 kg) vs Marouane Helali (73,5 kg)

    5. -84 kg, 3x5 min, MMA

    Václav Klimša (83,6 kg) vs Erik Lorenz (84,4 kg)

    4. -56 kg, 3x3 min, Muaythai

    Irena Smolíková (56,05 kg) vs Viki Bulínová (56,35 kg)

    3. -62 kg, 3x3 min, Muaythai

    René Hrabica (62,50 kg) vs Lukáš Cvecho (62,30 kg)

    2. -63,5 kg, 3x2 min, Muaythai

    František Kludský (63,60 kg) vs Patrik Varga (63,75 kg)

    1. -69 kg, 3x2 min, Muaythai

    Robin Szczotka (69,00 kg) vs Kieran Wilkinson (** kg)

    *Zavičák nesplnil limit, v sobotu musí navážiť max. 74 kg.

    **Wilkinson pricestuje do Třinca neskôr kvôli meškajúcemu letu.

    MMA

