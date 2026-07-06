    Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (4. a 5. júl)

    Momentka zo zápasu Lučenec - Rimavská Sobota.
    Momentka zo zápasu Lučenec - Rimavská Sobota. (Autor: Kitty Ádámová)
    Titanilla Bőd|6. júl 2026 o 09:28
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    Letná príprava je v plnom prúde.

    Kluby nižších súťaží už rozbehli letnú prípravu v plnom prúde, cez uplynulý víkend sa hralo množstvo prípravných zápasov.

    Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.

    Výsledky prípravných zápasov (4. a 5. júla)

    Lučenec – Rimavská Sobota 3:2

    Fiľakovo – Salgótarján 2:1

    Lokomotíva Košice – Lipany 0:3

    Kisvárda U23 – Slávia TU Košice 3:0

    Giraltovce – Bardejov 2:5

    Slovan B – Rača 7:0

    Veľké Ludince – Hatvan 5:1

    Jasová – Pribeta 4:7

    Hliník nad Hronom – Tornaľa 5:0

    Nižný Hrušov – Sobrance 1:2

    Vranov nad Topľou – Snina 4:4

    Humenné – Stropkov 3:1

    Považská Bystrica – Čadca 3:0

    Horné Orešany – Malženice 0:9

    Galanta – Nové Zámky 3:2

    Námestovo – Púchov 5:1

    Pata – Senec 1:0

    Bánová – „Výber sveta“ 5:6

    Pohronie – Podkonice 4:1

    Dudince – Kalná nad Hronom 6:0

    Zlaté Moravce – Šaľa 8:0

    Makov – Korňa 4:2

    Ludanice – Pečeňany 1:2

    Dolný Kubín – Stráňavy 2:2

    Lehota pod Vtáčnikom – Třinec 2:1

    Žilina B – Prievidza 5:2

    Futbalnet

    Futbalnet

      Momentka zo zápasu Lučenec - Rimavská Sobota.
      Momentka zo zápasu Lučenec - Rimavská Sobota.
      Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (4. a 5. júl)
      Titanilla Bőddnes 09:28
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