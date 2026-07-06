Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (4. a 5. júl)

Kluby nižších súťaží už rozbehli letnú prípravu v plnom prúde, cez uplynulý víkend sa hralo množstvo prípravných zápasov.
Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (4. a 5. júla)
Lučenec – Rimavská Sobota 3:2
Fiľakovo – Salgótarján 2:1
Lokomotíva Košice – Lipany 0:3
Kisvárda U23 – Slávia TU Košice 3:0
Giraltovce – Bardejov 2:5
Slovan B – Rača 7:0
Veľké Ludince – Hatvan 5:1
Jasová – Pribeta 4:7
Hliník nad Hronom – Tornaľa 5:0
Nižný Hrušov – Sobrance 1:2
Vranov nad Topľou – Snina 4:4
Humenné – Stropkov 3:1
Považská Bystrica – Čadca 3:0
Horné Orešany – Malženice 0:9
Galanta – Nové Zámky 3:2
Námestovo – Púchov 5:1
Pata – Senec 1:0
Bánová – „Výber sveta“ 5:6
Pohronie – Podkonice 4:1
Dudince – Kalná nad Hronom 6:0
Zlaté Moravce – Šaľa 8:0
Makov – Korňa 4:2
Ludanice – Pečeňany 1:2
Dolný Kubín – Stráňavy 2:2
Lehota pod Vtáčnikom – Třinec 2:1
Žilina B – Prievidza 5:2