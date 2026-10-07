Slovinská radosť v časovke. Roglič korunoval domáci šampionát vytúženým zlatom

ME v cyklistike 2026
Výsledky - časovka mužov elite (Šenčur - Šenčur, 22,1 km):
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Primož Roglič
28:16,61 min
2.
Bruno Armirail
+ 7 s
3.
Maxime Decomble
+ 1:10,13 min
29.
Dávid Kaško
+ 3:01 min
Slovinský cyklista Primož Roglič získal na domácom európskom šampionáte zlatú medailu v individuálnej časovke.
Olympijský šampión z Tokia využil absenciu obhajcu Belgičana Remca Evenepoela a 22 km dlhý okruh zvládol za 28:16,61 min.
Strieborný Francúz Bruno Armirail stratil sedem sekúnd a bronz získal jeho 21-ročný krajan Maxime Decomble (+29 s).
Jediný Slovák na štarte Dávid Kaško finišoval na 29. mieste s mankom troch minút.
Evenepoel je čerstvý majster Európy v pretekoch s hromadným štartom a na MS v Montreale si predtým v časovke pripísal štvrté zlato za sebou.
Po nedeľnom triumfe na ME však potvrdil, že titul v časovke nebude obhajovať a svoju pozornosť upriamil na posledný monument sezóny Okolo Lombardska (10. októbra).
Vzhľadom na to, že chýbal aj dvojnásobný majster sveta Filippo Ganna, stredajšie preteky mali priniesť veľmi tesný súboj.
O cenné kovy mali zabojovať práve Roglič, dvojnásobný európsky šampión v časovke Švajčiar Stefan Küng a Švéd Jakob Söderqvist.
Obaja však strácali na Slovinca už po prvom medzičase približne 30 sekúnd a pódium tak doplnili po kvalitných výkonoch dvaja Francúzi.
„Krásny záver. Je to, samozrejme, moje víťazstvo, ale venujem ho aj všetkým ľudom, ktorí sa pričinili o to, že sme v Slovinsku mohli mať tento šampionát. Dal som do toho všetko a našťastie to stačilo,“ povedal v cieli 36-ročný Roglič.