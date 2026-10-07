    Slovinská radosť v časovke. Roglič korunoval domáci šampionát vytúženým zlatom

    Primož Roglič
    Primož Roglič (Autor: REUTERS)
    TASR|7. okt 2026 o 18:01
    ShareTweet0

    Na štarte bol aj jeden Slovák.

    ME v cyklistike 2026

    Výsledky - časovka mužov elite (Šenčur - Šenčur, 22,1 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    SVN

    Primož Roglič

    28:16,61 min

    2.

    FRA

    Bruno Armirail

    + 7 s

    3.

    FRA

    Maxime Decomble

    + 1:10,13 min

    29.

    SVK

    Dávid Kaško

    + 3:01 min

    Slovinský cyklista Primož Roglič získal na domácom európskom šampionáte zlatú medailu v individuálnej časovke.

    Olympijský šampión z Tokia využil absenciu obhajcu Belgičana Remca Evenepoela a 22 km dlhý okruh zvládol za 28:16,61 min.

    Strieborný Francúz Bruno Armirail stratil sedem sekúnd a bronz získal jeho 21-ročný krajan Maxime Decomble (+29 s).

    Jediný Slovák na štarte Dávid Kaško finišoval na 29. mieste s mankom troch minút.

    Evenepoel je čerstvý majster Európy v pretekoch s hromadným štartom a na MS v Montreale si predtým v časovke pripísal štvrté zlato za sebou.

    Po nedeľnom triumfe na ME však potvrdil, že titul v časovke nebude obhajovať a svoju pozornosť upriamil na posledný monument sezóny Okolo Lombardska (10. októbra).

    Vzhľadom na to, že chýbal aj dvojnásobný majster sveta Filippo Ganna, stredajšie preteky mali priniesť veľmi tesný súboj.

    O cenné kovy mali zabojovať práve Roglič, dvojnásobný európsky šampión v časovke Švajčiar Stefan Küng a Švéd Jakob Söderqvist.

    Obaja však strácali na Slovinca už po prvom medzičase približne 30 sekúnd a pódium tak doplnili po kvalitných výkonoch dvaja Francúzi.

    „Krásny záver. Je to, samozrejme, moje víťazstvo, ale venujem ho aj všetkým ľudom, ktorí sa pričinili o to, že sme v Slovinsku mohli mať tento šampionát. Dal som do toho všetko a našťastie to stačilo,“ povedal v cieli 36-ročný Roglič.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová pózuje s bronzovou medailou po časovke U23 na ME v cyklistike 2026.
    Viktória Chladoňová pózuje s bronzovou medailou po časovke U23 na ME v cyklistike 2026.
    Chladoňová sa hnevala, tréner ju musel krotiť. Súperky ju využívali, jedna dostala trest
    Miroslav Kováčikdnes 18:201
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Slovinská radosť v časovke. Roglič korunoval domáci šampionát vytúženým zlatom