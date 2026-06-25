Kubiš oslavuje ďalší slovenský titul. Hlavnému rivalovi nadelil takmer dve minúty

MSR a ČR v cestnej cyklistike 2026
Časovka mužov elite (Uničov - Uničov, 48 km):
1.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
56:05 min
2.
Martin Svrček
Soudal Quick-Step
+ 1:51 min
3.
Dávid Kaško
Dukla Banská Bystrica
+ 3:05 min
4.
Martin Jurík
KK Novo Mesto
+ 4:36 min
5.
Richard Riška
Hrinkow Advarics
+ 5:36 min
6.
Ronald Kuba
Brigetio KSE
+ 5:39 min
Časovka juniorov (Uničov - Uničov, 24 km):
1.
Timotej Michalík
Roman Kreuziger CA
28:16 min
2.
Michal Kacina
Climberg Sport Team
+ 1:41 min
3.
Milan Húsenica
Športový Klub Topoľčianky
+ 1:55 min
4.
Jakub Pastva
Roman Kreuziger CA
+ 2:10 min
5.
Mathias Barica
Roman Kreuziger CA
+ 2:30 min
6.
Ondrej Sobota
Slávia Trenčín
+ 2:37 min
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa druhýkrát v kariére stal národným šampiónom v časovke po tom, čo v českom Uničove vyhral systémom štart - cieľ.
Od úvodu diktoval tempo, vypracoval si náskok pred hlavným konkurentom Martinom Svrčekom a po absolvovaní 48 km mohol dvíhať ruky nad hlavu.
Prvýkrát vyhral časovku na MSR a ČR v roku 2024 a tentokrát mu sčasti pomohla aj absencia minuloročného víťaza Matthiasa Schwarzbachera, ktorý sa sústredí na nedeľné preteky s hromadným štartom.
Už v polovice trate mal Kubiš k dispozícii minútový náskok pred Svrčekom a napokon zdolal jazdca Soudalu Quick-Step o takmer dve minúty.
O uvoľnený bronz hodlali zabojovať viacerí kontinentálni pretekári, z ktorých bol však jednoznačne najrýchlejší Dávid Kaško z Dukly Banská Bystrica. Jeho manko na víťazného Kubiša bol 3:04 minúty.
Medzi juniormi nenašiel premožiteľa Timotej Michalík, ktorý zdolal Michala Kacinu o 101 sekúnd. Poradie na stupňoch víťazov doplnil Milan Húsenica.
"Som veľmi spokojný s výsledkom. Išlo sa mi super a všetko vyšlo presne ako malo. Trať mi veľmi vyhovovala, úplne mi sadla, takže som rád. Teším sa na sobotu a dúfam v ďalší dres," povedal člen akadémie Romana Kreuzigera.