    Kubiš oslavuje ďalší slovenský titul. Hlavnému rivalovi nadelil takmer dve minúty

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš počas časovky na MSR a ČR 2026.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš počas časovky na MSR a ČR 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|25. jún 2026 o 17:30
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    Lukáš Kubiš vyhral časovku na MSR aj v roku 2024.

    MSR a ČR v cestnej cyklistike 2026

    Časovka mužov elite (Uničov - Uničov, 48 km):

    1.

    Lukáš Kubiš 

    Unibet Rose Rockets

    56:05 min

    2.

    Martin Svrček

    Soudal Quick-Step

    + 1:51 min

    3.

    Dávid Kaško

    Dukla Banská Bystrica

    + 3:05 min

    4.

    Martin Jurík

    KK Novo Mesto

    + 4:36 min

    5.

    Richard Riška

    Hrinkow Advarics

    + 5:36 min

    6.

    Ronald Kuba

    Brigetio KSE

    + 5:39 min

    Časovka juniorov (Uničov - Uničov, 24 km):

    1.

    Timotej Michalík

    Roman Kreuziger CA

    28:16 min

    2.

    Michal Kacina

    Climberg Sport Team

    + 1:41 min

    3.

    Milan Húsenica

    Športový Klub Topoľčianky

    + 1:55 min

    4.

    Jakub Pastva

    Roman Kreuziger CA

    + 2:10 min

    5.

    Mathias Barica

    Roman Kreuziger CA

    + 2:30 min

    6.

    Ondrej Sobota

    Slávia Trenčín

    + 2:37 min

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa druhýkrát v kariére stal národným šampiónom v časovke po tom, čo v českom Uničove vyhral systémom štart - cieľ.

    Od úvodu diktoval tempo, vypracoval si náskok pred hlavným konkurentom Martinom Svrčekom a po absolvovaní 48 km mohol dvíhať ruky nad hlavu.

    Prvýkrát vyhral časovku na MSR a ČR v roku 2024 a tentokrát mu sčasti pomohla aj absencia minuloročného víťaza Matthiasa Schwarzbachera, ktorý sa sústredí na nedeľné preteky s hromadným štartom.

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    Už v polovice trate mal Kubiš k dispozícii minútový náskok pred Svrčekom a napokon zdolal jazdca Soudalu Quick-Step o takmer dve minúty.

    O uvoľnený bronz hodlali zabojovať viacerí kontinentálni pretekári, z ktorých bol však jednoznačne najrýchlejší Dávid Kaško z Dukly Banská Bystrica. Jeho manko na víťazného Kubiša bol 3:04 minúty.

    Medzi juniormi nenašiel premožiteľa Timotej Michalík, ktorý zdolal Michala Kacinu o 101 sekúnd. Poradie na stupňoch víťazov doplnil Milan Húsenica. 

    "Som veľmi spokojný s výsledkom. Išlo sa mi super a všetko vyšlo presne ako malo. Trať mi veľmi vyhovovala, úplne mi sadla, takže som rád. Teším sa na sobotu a dúfam v ďalší dres," povedal člen akadémie Romana Kreuzigera.

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    Domov»Cyklistika»Kubiš oslavuje ďalší slovenský titul. Hlavnému rivalovi nadelil takmer dve minúty