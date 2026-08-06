Gymerská na MS suverénne postúpila do semifinále, mix štafeta vytvorila národný rekord

Slovenská výprava pokračuje na MS v atletike do 20 v americkom Eugene druhým súťažným dňom.
O najvýraznejší úspech sa postarala Lenka Gymerská, ktorej sa podarilo prebojovať do semifinále behu na 400 metrov.
Miešanej štafete na 4x100 metrov tesne ušlo finále, no domov si odnáša nový slovenský rekord.
Juniorská rekordérka Gymerská predviedla v druhom rozbehu na 400 metrov dominantný výkon. V cieľovej rovinke sa prepracovala na čelo a s prehľadom zvíťazila v čase 53,54 sekundy, čím si zaistila priamy postup do semifinále. V celkovom sumári rozbehov dosiahla 11. najrýchlejší čas.
„Bolo to úžasné. Nečakala som, že dobehnem prvá. Som príjemne prekvapená, ale som rada, že to takto vypálilo. Teraz som trochu viac odhodlaná ísť bežať to semifinále, mám sebavedomie a už sa teším,“ uviedla Gymerská vo videu Slovenského atletického zväzu (SAZ).
VIDEO: Lenka Gymerská po postupe do semifinále
V treťom rozbehu rovnakej disciplíny predstavila aj druhá slovenská zástupkyňa. Bortlíková obsadila 6. miesto časom 55,20 sekundy, čo na postup do ďalších bojov nestačilo.
V miešanej štafete na 4x100 metrov nastúpilo slovenské kvarteto v zložení Timotej Nemček, Ema Bendová, Dominik Chobot a Amy Bell Grebeči. Machata šetril sily na finále hladkej stovky.
Slováci v treťom rozbehu finišovali na 4. mieste v novom národnom juniorskom rekorde 42,54 sekundy, ktorý posunuli o 35 stotín.
K priamemu postupu do finále, kam sa kvalifikovali prvé tri tímy z každého rozbehu, im chýbalo 42 stotín sekundy za tretím Nemeckom. V konečnom zúčtovaní obsadila slovenská štafeta 11. miesto z 21 štartujúcich krajín.
Slovenským reprezentantom sa nedarilo na 400 metrov prekážok. Medzi mužmi obsadil Adam Boškovič v druhom rozbehu 6. miesto, no časom 52,48 sekundy si vytvoril nové osobné maximum.
Na rovnakej pozícii skončil vo štvrtom rozbehu aj Matúš Havaš (52,88 s). Ani jeden z nich sa neprebojoval do 27-členného semifinále.
Medzi ženami sa do semifinálových bojov neprepísali ani Nina Čanecká a Katarína Mičániová. Čanecká dobehla v druhom. rozbehu na 8. mieste (1:01,18 min) a rovnako 8. priečku obsadila v piatom rozbehu aj Mičániová (1:01,72 min).