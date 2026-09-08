Maďarky sa rozbehli v druhom polčase. Po kanonáde si zahrajú vo štvrťfinále

Maďarské basketbalistky oslavujú postup.
Maďarské basketbalistky oslavujú postup. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. sep 2026 o 21:05
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Maďarky strelili v druhom polčase takmer 50 bodov.

Basketbalistky Maďarska zdolali v utorkovom zápase o postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Berlíne hráčky Japonska 84:63.

Druhý najlepší tím B-skupiny si v ďalšej fáze turnaja zahrá proti favoritkám na celkový triumf z USA.

O ďalšiu miestenku medzi osmičkou najlepších zabojovali v utorok ešte domáce Nemky proti Južnej Kórei.

Zloženie štvrťfinále následne doplnia v stredu víťazky duelov Portoriko - Čína a Taliansko - Austrália.

MS v basketbale žien - play-off o štvrťfinále

Maďarsko - Japonsko 84:63 (37:34)

Najviac bodov: Leliková 23, Takácsová-Kissová 17, Studerová 11 - Tanaková 11, Konnová a Jamamotová po 9

Basketbal

Basketbal

    Maďarské basketbalistky oslavujú postup.
    Maďarské basketbalistky oslavujú postup.
    Maďarky sa rozbehli v druhom polčase. Po kanonáde si zahrajú vo štvrťfinále
    dnes 21:05
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