Najlepší z trojice bol Jány. Slováci v tímovej súťaži výrazne zaostali, zlato získali Česi

Slovenskí reprezentanti obsadili na majstrovstvách sveta v športovej streľbe v katarskej Dauhe 14. miesto v súťaži družstiev v ľubovoľnej malokalibrovke na 50 m v troch polohách.
Trojica Patrik Jány, Štefan Šulek a Ondrej Holko dosiahla v utorkovej eliminácii spolu 1731 bodov. Z prvenstva sa tešili Česi so ziskom 1754 bodov pred Nórmi (1752) a Indmi (1751).
Zo Slovákov dosiahol najlepší individuálny výsledok Jány, ktorý v prvej eliminačnej skupine obsadil ôsme miesto s 583 bodmi. V kľaku nastrieľal 191 bodov, v ľahu dosiahol plný počet 200 a v stoji pridal 192.
Šulek skončil v rovnakej skupine na 39. priečke s 574 bodmi. Holko zaznamenal takisto 574 bodov a obsadil 16. miesto v druhej eliminačnej skupine.
Súťaž jednotlivcov pokračuje v stredu kvalifikáciou, kde sa predstavia všetci traja Slováci.
MS v strelectve 2026
50 m ľubovoľná malokalibrovka, 3 polohy, družstvá mužov: 1. Česko 1754 b., 2. Nórsko 1752, 3. India 1751, ... 14. Slovensko (Jány, Šulek, Holko) 1731