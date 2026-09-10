Američanky pokračujú v útoku na piaty titul v rade. Maďarsku nastrieľali viac ako 100 bodov

Basketbalistky USA si vo štvrtkovom štvrťfinále majstrovstiev sveta v Berlíne poradili s Maďarskom 108:56.
Víťazky predošlých štyroch svetových šampionátov potiahli za postupom do semifinále najmä 19-bodová Napheesa Collierová a 15-bodová Rhyne Howardová. V boji o finále sa stretnú buď s Austráliou, alebo so Španielskom.
Američanky nedali súperkám žiadnu šancu a už po prvej štvrtine viedli 36:12. Cez polčas mali favoritky náskok 59:30 a podľa FIBA zaznamenali najviac bodov v prvom polčase v histórii svojich vystúpení na majstrovstvách sveta.
Výber USA na majstrovstvách sveta vyhral už 34. zápas za sebou. Naposledy na šampionáte prehral v roku 2006 v semifinále s Ruskom.
Američanky, ktoré si v skupine zahrali aj proti českej reprezentácii, sú zároveň s 11 zlatými medailami najúspešnejším tímom v histórii turnaja.
MS v basketbale žien - štvrťfinále
USA - Maďarsko 108:56 (59:30)
Najviac bodov: Collierová 19, Howardová 15, Copperová Clarková a Youngová všetky po 10 - Leliková 12, Töröková 11, Josepovitsová 9