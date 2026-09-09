Basketbalistky Číny sa na MS prebojovali do štvrťfinále, tesne zdolali Portoriko

Basketbalistky Číny zdolali v stredajšom zápase o postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Berlíne hráčky Portorika 75:72.
Druhý najlepší tím D-skupiny si v ďalšej fáze turnaja zahrá proti Francúzsku, ktoré ovládlo „béčko“.
Zoznam štvrťfinalistov skompletizuje v stredu večer víťaz zápasu Taliansko - Austrália, ktorého čaká súboj proti Španielkam.
MS v basketbale žien - play-off o štvrťfinále
Portoriko - Čína 72:75 (40:41)
najviac bodov: San Antoniová 14, McGeeová-Staffordová 9, Guirantesová 8 - Jang Šu-jü 12, Čang C'-jü 10, Chan Sü a Luo Sin-jü po 7