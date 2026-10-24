Američanka rozširuje svoju zbierku. Po titule majsterky sveta získala ďalšie dve medaily

Americká gymnastka Skye Blakelyová.
Americká gymnastka Skye Blakelyová. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. okt 2026 o 22:15
ShareTweet0

Zlatú medailu získali Rebeca Andradeová a Kaylia Nemourová.

Americká gymnastka Skye Blakelyová získala po piatkovom zlate vo viacboji ďalšie dva cenné kovy na MS v Rotterdame.

V sobotu si vybojovala bronzové medaily v preskoku a na bradlách. V preskoku zvíťazila Brazílčanka Rebeca Andradeová, na bradlách Alžírčanka Kaylia Nemourová.

Tá sa po piatkovom zaváhaní v preskoku počas finále viacboja, ktoré ju stálo medailu, dokázala vrátiť do formy a bez problémov obhájila zlato na bradlách.

Blakelyová sa zaradila k olympijským víťazkám Simone Bilesovej a Nastii Liukinovej, ako aj k Rebecce Brossovej, ako jedna z mála Američaniek, ktoré na jedných majstrovstvách sveta získali najmenej štyri medaily.

V nedeľu bude mať šancu svoju zbierku ešte rozšíriť, keďže sa predstaví vo finále na kladine.

V mužskej časti sa z prvenstva na prostných tešil Američan Frederick Richard, ktorý dostal o 0,033 bodov viac než Brit Jake Jarman.

MS v gymnastike 2026

Ženy

Bradlá: 1. Kaylia Nemourová (Alž.) 15,333 bodov, 2. Helen Kevricová (Nem.) 14,833, 3. Skye Blakelyová (USA) 14,600.

Preskok: 1. Rebeca Andradeová (Braz.) 14,466 bodov, 2. Claire Peaseová 14,233, 3. Skye Blakelyová (obe USA) 14,166.

Muži

Prostné: 1. Frederick Richard (USA) 14,633 bodov, 2. Jake Jarman (V. Brit.) 14,600, 3. Artem Dolgopyat (Izr.) 14,466.

Kôň na šírku: 1. Hamlet Manukjan (Arm.) 15,300 bodov, 2. Gabriele Targhetta (Tal.) 15,233; 3. Mamikon Chačatrjan (Arm.) 15,000

Ostatné športy

    Americká gymnastka Skye Blakelyová.
    Americká gymnastka Skye Blakelyová.
    Američanka rozširuje svoju zbierku. Po titule majsterky sveta získala ďalšie dve medaily
    dnes 22:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Američanka rozširuje svoju zbierku. Po titule majsterky sveta získala ďalšie dve medaily