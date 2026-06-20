Slovenská reprezentantka bola v TOP 20. Stupne víťazov kompletne európske

Zuzana Michaličková.
Zuzana Michaličková. (Autor: Facebook Slovenská triatlonová únia)
TASR|20. jún 2026 o 14:01
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Jej krajanka Diana Dunajská obsadila 31. priečku.

Francúzska triatlonistka Cassandre Beaugrandová zvíťazila v ženskom šprinte na podujatí ITU World Triathlon Series v domácom Quiberone.

Na pódiu ju doplnili Švédka Tilda Manssonová a Belgičanka Jolien Vermeylenová. Slovenská reprezentantka Zuzana Michaličková prišla do cieľa v 50-člennej konkurencii na 19. mieste so stratou 1:12 min.

Jej krajanka Diana Dunajská obsadila po desaťsekundovej penalizácii za porušenie jazdného pruhu na bicykli 31. priečku (+1:58 min).

Aj v mužskej kategórii triumfoval domáci pretekár. Dorian Corinx zvíťazil iba o sekundu pred druhým Portugalčanom Vascom Vilacom.

Pódium doplnil Vilacov krajan a bývalý majster Európy v tejto disciplíne z roku 2023 Ricardo Batista. Slovensko nemalo medzi mužmi zastúpenie.

ITU World Triathlon Series v Quiberone

Ženy - elite:

1. Cassandre Beaugrandová (Fr.) 58:29 min, 2. Tilda Manssonová (Švé.) +0:08 s, 3. Jolien Vermeylenová (Bel.) +0:13, ..., 19. Zuzana Michaličková +1:12 min, 31. Diana Dunajská (obe SR) +1:58 min

Muži - elite:

1. Dorian Corinx (Fr.) 53:16 min, 2. Vasco Vilaca +0:01 s, 3. Ricardo Batista (obaja Portug.) + 0:03

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