Topoľčany stále čakajú na prvú výhru. Proti Novým Zámkom nemali šancu

MHC Štart Nové Zámky.
MHC Štart Nové Zámky. (Autor: TASR)
TASR|17. okt 2026 o 21:04
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V druhom zápase si ŠKP Bratislava poradil so Záhorákmi.

Hádzanári ŠKP Bratislava zvíťazili v sobotňajšom dueli 7. kola Handball extraligy nad HC Záhoráci 32:27.

HK AGRO Topoľčany prehrali na domácej palubovke s MHC ŠTART Nové Zámky 25:28.

Handball extraliga - 7. kolo

HK AGRO Topoľčany - MHC ŠTART Nové Zámky 25:28 (10:14)

Najviac gólov: Bačik 8/5, Janeski 5, Ahumada 5/1 - Dévai 7/4, Souček 6, Kocák a Bednárik po 4. Rozhodovali: Budzák a Záhradník, vylúčení: 4:1, 7 m hody: 6/9 - 5/6, 225 divákov

ŠKP Bratislava - HC Záhoráci 32:27 (16:11)

Najviac gólov: Beltrami 7, Korbel 5, Iriarte 5/2 - Soldo 8, Chaian 6/2, Stachovič a Török po 5. Rozhodovali: Balogh a Klimko, vylúčení: 6:5, 7 m hody: 2/4 - 2/5, 150 divákov

Tabuľka Niké Handball Extraligy

Hádzaná

Hádzaná

    MHC Štart Nové Zámky.
    MHC Štart Nové Zámky.
    Topoľčany stále čakajú na prvú výhru. Proti Novým Zámkom nemali šancu
    dnes 21:04
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