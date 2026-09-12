Francúzky oslavujú historický úspech. V boji o finále MS zarmútili domáce publikum

Basketbalistky Francúzska postúpili prvýkrát v histórii do finále majstrovstiev sveta. V semifinálovom stretnutí v Berlíne zdolali domáce Nemky 86:64.
V boji o zlato sa stretnú s víťazom druhého semifinále medzi Španielskom a USA, ktoré je na programe od 20.00 h. Na Nemecko čaká súboj o bronz.
Francúzky majú v zbierke dve olympijské striebra a 12 medailí z európskych šampionátov na čele s dvoma titulmi, ale na majstrovstvách sveta boli doteraz najlepšie tretie v roku 1953.
Čakanie na finálovú účasť ukončili v Berlíne rázne, keď vyhrali všetkých päť doterajších zápasov. Nemky im boli najvyrovnanejšími súperkami, ale ani im francúzske basketbalistky nedali šancu.
Za výhrou viedla favorizovaný tím autorka 22 bodov Gabby Williamsová. Janelle Salaünová, ktorá v minulej sezóne nastupovala za USK Praha, prispela k víťazstvu 14 bodmi a 11 doskokmi.
Nemky si pri druhej účasti na majstrovstvách sveta zahrajú o bronz. V roku 1998 skončili jedenáste.
MS v basketbale žien - semifinále:
Francúzsko - Nemecko 86:64 (45:38)
Najviac bodov: Williamsová 22, Salaunová 14 (11 doskokov), Johannesová 13 - Gulichová (10 doskokov) a Saballyová po 12, Fiebichová 9