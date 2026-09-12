Paňková sa vo finále dostala do problémov a minula bránku. Zaváhali aj najväčšie favoritky

Svetový pohár vo vodnom slalome 2026
Výsledky C1 žien - finále:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Ana Sátilová
103,85 s (2)
2.
Miren Lazkanová
+ 0,70 s (4)
3.
Tereza Kneblová
+ 0,79 s (2)
12.
Zuzana Paňková
+ 57,85 s (50)
Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila v C1 žien na finálovom podujatí Svetového pohára v španielskom La Seu d'Urgell 12. miesto.
Víťazkou sa stala časom 103,85 sekundy Ana Sátilová z Brazílie, ktorá napriek dvom trestným sekundám triumfovala o 70 desatín pred domácou Miren Lazkanovou a Češkou Terezou Kneblovou (+0,79).
Paňková bola jediná slovenská zástupkyňa vo finále, postúpila do neho siedmym najlepším časom.
Vstúpila do neho dobre, na prvom medzičase mala len približne sekundovú stratu na priebežne vedúcu Kneblovú.
Potom sa však dostala do problémov, minula 12. bránku a už sa k nej nedokázala vrátiť, čo znamenalo 50-sekundovú penalizáciu. Jej nádeje na pódiové umiestenie sa tak rozplynuli, v cieli mala na víťazku stratu 57,82 s.
Problémom sa nevyhli ani najväčšie favoritky, Austrálčanka Jessica Foxová po eskimáku skončila siedma (+4,59), dva dotyky mala aj najrýchlejšia zo semifinále Doriane Delassusová z Francúzska, ktorá po veľkých komplikáciách finišovala ôsma (+12,37).