VIDEO: Španielsko rozjasala delovka z priameho kopu, Ronaldo nepremenil penaltu

BRATISLAVA. Futbalisti Portugalska sú aj po troch vystúpeniach v európskej časti kvalifikácie MS 2026 stopercentní.
Víťazstvo úradujúceho víťaza Ligy národov nad Írskom 1:0 zaradil v nadstavení druhého polčasu stredopoliar Ruben Neves.
Päťzápasovú sériu s gólom za národný tím nepredĺžil hviezdny útočník Cristiano Ronaldo, ktorý v 75. minúte nepremenil pokutový kop. Topfavorit F-skupiny má na konte 9 bodov, o päť viac ako druhé Maďarsko.
Na triumf Portugalcov dohliadali slovenskí arbitri
Duel v Lisabone mal aj slovenskú stopu, v pozícii hlavného rozhodcu ho viedol Ivan Kružliak, na čiarach mu asistovali jeho krajania Branislav Hancko a Ján Pozor.
Portugalčania mali navrch vo všetkých ukazovateľoch. Hostí však držal nad vodou brankár Caoimhin Kelleher.
Dôležitý zákrok predviedol v 75. minúte duelu, keď čelil pokutovému kopu. Pokus Ronalda smeroval do stredu brány a Kelleher reflexívne nohou loptu vykopol loptu z bránkovej čiary.
VIDEO: Cristiano Ronaldo nepremenil penaltu v zápase Írskom
Domácich vykúpil až Neves, ktorý vložil hlavu do lopty tesne predtým, ako ju chcel Kelleher vyboxovať.
Španieli doma nezaváhali
Pozíciu topfavorita potvrdilo v E-skupine Španielsko. Úradujúci majstri Európy sa stretli s Gruzínskom štvrtýkrát v priebehu dvoch rokov a v ani jednej konfrontácii nezaváhali.
Mužstvo trénera Luisa de la Fuenteho poslal do vedenia v 24. minúte krídelník Yeremi Pino, o štyri minúty neskôr zahodil pokutový kop Ferran Torres.
Španielov to však mrzieť nemuselo, keďže po hodine hry pridal poistku na konečných 2:0 Mikel Oyarzabal parádnym zásahom z priameho kopu.
VIDEO: Gól Oyarzabala z priameho kopu
Na druhú priečku v „éčku“ poskočili hráči Turecka, ktorí zvíťazili na pôde Bulharska vysoko 6:1.
Hostia rozpútali gólostroj po zmene strán, keď do 65. minúty štyrmi gólmi odskočili z remízového stavu na 5:1.
Dvakrát sa strelecky presadil Kenan Yildiz, raz si loptu za vlastného brankára zrazil domáci obranca Viktor Popov a do listiny sa zapísal aj Zeki Celik.
V závere ešte zavŕšil poltucet v bulharskej bráne striedajúci Irfan Can Kahveci. Španieli sú bez inkasovaného gólu, s deviatimi bodmi na čele skupiny, Turci majú šesť bodov, Gruzínci sú tretí s trojbodovým ziskom.
Nórov potiahol Haaland
Nórsko sa výrazne priblížilo k účasti na budúcoročnom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Severania vo svojom šiestom vystúpení deklasovali Izrael 5:0 a s plným počtom 18 bodov sú na čele I-skupiny.
Hetrikom sa prezentoval kanonier Erling Haaland. Nóri si zabezpečili istotu minimálne účasti v marcovej baráži, pred druhým Talianskom majú šesťbodový náskok, no „azúroví“ majú odohratý o zápas menej.
Taliani nezaváhali v Estónsku, ktoré po góloch Moiseho Keana, Matea Reteguiho a Francesca Esposita zdolali 3:1.
Haaland nezačal duel ideálne, keďže v šiestej minúte nepremenil pokutový kop. Hostia si však v prvom polčase strelili dvakrát vlastný gól a v 27. minúte rozvlnil sieť prvýkrát v stretnutí aj kanonier Manchestru City.
Nórsky kapitán po zmene strán ešte skompletizoval hetrik. Dvadsaťpäťročný útočník sa strelecky presadil v každom zo šiestich súbojov, v septembri sa blysol piatimi presnými zásahmi do siete Moldavska (11:1).
Haaland je s 12 gólmi priebežne suverénne najlepší strelec európskeho kvalifikačného cyklu.
V Osle pochodovali propalestínski demonštranti
Pred zápasom sa v dejisku zápasu v Osle pripojili stovky ľudí k propalestínskej demonštrácii. Demonštranti sa najskôr zhromaždili v centre mesta a potom pochodovali k štadiónu Ullevaal, kde protestovali až do začiatku zápasu. Podľa polície bol pochod prevažne pokojný.
Nórske médiá s odvolaním sa na políciu informovali, že len v ojedinelých prípadoch boli jednotlivcom vydané príkazy na rozptýlenie. Fotografie a videá zachytávali davy ľudí, z ktorých niektorí niesli palestínske vlajky.
Prezidentka Nórskej futbalovej asociácie (NFF) Lise Klavenessová vyzvala na vylúčenie Izraela z kvalifikácie a kritizovala konanie izraelskej armády v Gaze. Jej komentáre naopak odsúdil riadiaci orgán futbalu v Izraeli. Informovala agentúra DPA.
Derby medzi Srbskom a Albánskom dopadlo lepšie pre hostí. V Leskovaci sa pri obmedzenej kapacite divákov zrodil iba jediný gólový moment v závere prvého polčasu. Presný zásah s nálepkou víťazný zaznamenal útočník Rey Manaj.
Albánsko je po šiestich vystúpeniach s 11 bodmi druhé, Srbsko je tretie so zápasom k dobru a sedembodovým kontom. Líderskú pozíciu majú stopercentní Angličania s 15 bodmi.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - sobota, 11. oktober
E-skupina:
Španielsko - Gruzínsko 2:0 (1:0)
Góly: 24. Pino, 64. Oyarzabal
Bulharsko - Turecko 1:6 (1:1)
Góly: 13. Kirilov - 51. a 56. Yildiz, 11. Güler, 49. Popov (vlastný), 65. Celik, 90.+3 Kahveci
F-skupina:
Portugalsko - Írsko 1:0 (0:0)
Gól: 90.+1 Neves
Maďarsko - Arménsko 2:0 (0:0)
Gól: 56. Lukács, 90.+4 Gruber
I-skupina:
Nórsko - Izrael 5:0 (3:0)
Góly: 27., 63. a 72. Haaland, 18. Khalaili (vlastný), 28. Nachmias (vlastný)
Estónsko - Taliansko 1:3 (0:2)
Góly: 76. Sappinen - 4. Kean, 38. Retegui, 74. Esposito
K-skupina:
Srbsko - Albánsko 0:1 (0:1)
Gól: 45.+1 Manaj
Lotyšsko - Andorra 2:2 (1:1)
Góly: 41. Zelenkovs, 55. Gutkovskis (z 11 m) - 33. San Nicolas, 78. Oliveira. ČK: 90.+2 Guillen (Andorra)