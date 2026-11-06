Skvelý štart českých hokejistiek. Na úvod MS si jasne poradili s Rakúšankami

Hokejistky Česka.
Hokejistky Česka. (Autor: TASR/AP)
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TASR|6. nov 2026 o 18:56
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Úvodné víťazstvo zaznamenali aj hráčky Kanady.

Kanadské hokejistky odštartovali úspešne účinkovanie na MS v Dánsku. V úvodnom stretnutí B-skupiny zdolali Švédsko 5:1, keď už po prvej tretine viedli o tri góly.

Víťazne začali aj Češky, ktoré si v A-skupine poradili s Rakúskom 4:1.

Na šampionáte v Herningu a Esbjergu štartuje desať tímov rozdelených do dvoch päťčlenných skupín.

Prvé štyri družstvá z každej skupiny postúpia do štvrťfinále, posledné tímy čaká zápas o udržanie.

Titul z vlaňajšieho šampionátu v Českých Budějoviciach obhajujú Američanky, ktoré vo finále zdolali Kanadu.

MS v hokeji žien - 2026

A-skupina:

Rakúsko - Česko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

B-skupina:

Švédsko - Kanada 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

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