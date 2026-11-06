Skvelý štart českých hokejistiek. Na úvod MS si jasne poradili s Rakúšankami

Kanadské hokejistky odštartovali úspešne účinkovanie na MS v Dánsku. V úvodnom stretnutí B-skupiny zdolali Švédsko 5:1, keď už po prvej tretine viedli o tri góly.
Víťazne začali aj Češky, ktoré si v A-skupine poradili s Rakúskom 4:1.
Na šampionáte v Herningu a Esbjergu štartuje desať tímov rozdelených do dvoch päťčlenných skupín.
Prvé štyri družstvá z každej skupiny postúpia do štvrťfinále, posledné tímy čaká zápas o udržanie.
Titul z vlaňajšieho šampionátu v Českých Budějoviciach obhajujú Američanky, ktoré vo finále zdolali Kanadu.
MS v hokeji žien - 2026
A-skupina:
Rakúsko - Česko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
B-skupina: