České hokejistky neboli ďaleko od senzácie. Kanade vzdorovali až do záverečnej sirény

Kanadské hokejistky postúpili do semifinále na majstrovstvách sveta v Dánsku. V piatkovom štvrťfinále sa však potrápili s českými reprezentantkami a zdolali ich tesne 3:2.
České zverenkyne amerického trénera Briana Idalského na turnaji prehrali štvrtý z piatich zápasov, proti 13-násobným svetovým šampiónkam však podali najlepší výkon.
Češky prvýkrát po štyroch semifinálových účastiach a dvoch bronzových medailách vypadli vo štvrťfinále a v konečnom hodnotení obsadia rovnako ako v roku 2021 siedme miesto.
Češky dokázali oproti papierovým predpokladom v úvode držať so súperkami krok, do prvej výraznejšej šance sa dostala po rýchlom protiútoku Kaltounková. V 6. min však ideálne nezakončila.
Kanaďanky postupne získali hernú aj streleckú prevahu, brankárku Peslarovú však prekonať nedokázali.
Bezgólový stav sa zmenil v 22. minúte, keď Čajanová nešťastne odohrala k voľnej Fillierovej, ktorá pohotovo zakončila do odkrytej bránky. Rovnaká hráčka mala ďalšiu veľkú šancu o dve minúty neskôr, Peslarová však stihla zasiahnuť.
Kanada si následne pomohla v presilovej hre, vylúčenie Neubauerovej potrestala po samostatnej akcii Leslieová.
V 26. min pripravila Mrázová sľubnú príležitosť pre Tejralovú, česká kapitánka však trafila len brankárku Gasconovú. Krátko po polovici stretnutia sa už ale Češky dočkali zníženia, keď v presilovej hre skórovala Kaltounková. Pripísala si tak prvý gól na turnaji, zároveň sa postarala o prvú využitú početnú výhodu tímu na šampionáte.
Kanada inkasovala gól po 228 minútach, v predošlých troch zápasoch brankárky zámorského giganta udržali čisté konto.
Češky sa snažili hrať dôrazne, čo Kanaďankám nevyhovovalo. Prinieslo to ale aj sériu vylúčení a v 37. minúte pri hre štyri na štyri zvýšila na 3:1 pre favorita tečovanou strelou Fastová.
Kanada potom kontrolovala zápas, v 46. minúte ale Cooperová faulovala Šapovalivovú a český tím v presilovke znížil na 2:3. Pohotovou dorážkou sa presadila opäť Kaltounková.
Viac zdramatizovať zápas ale Češky nedokázali. V 57. min mohla Kanadu upokojiť Staceyová, trafila ale hornú tyč. O možný záverečný nápor český výber pripravilo vylúčenie Kaltounkovej. Idalski sa aj tak rozhodol k power play, skóre už sa ale nezmenilo.
Naopak, bez problémov postúpili fínske hráčky, ktoré zdolali Nemky vysoko 6:0.
MS v hokeji žien 2026 - štvrťfinále:
Kanada - Česko 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Góly: 22. Fillierová, 25. Lesliová, 37. Fastová - 32. a 46. Kaltounková
Nemecko - Fínsko 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
Góly: 14. Karvinenová, 17. Schalinová, 31. Vainikková, 51. Nieminenová, 51. Parkkonenová, 60. Holopainenová