Belgická dominancia na ME v cyklokrose. Slovák finišoval v tretej desiatke

Slovenský cyklokrosár Matej Ulík obsadil 28. priečku na majstrovstvách Európy v holandskom Zeddame.
V nedeľných pretekoch dosiahol čas 1:03:43 hodiny a na čerstvého európskeho šampióna Thibaua Nysa z Belgicka stratil 4:06 minúty.
Čisto belgické pódium doplnili Joran Wyseure a Niels Vandeputte.
Jerguš Melicherčík skončil v pretekoch juniorov sedemnásty. Do cieľa prišiel s mankom 1:45 minúty na víťazného Belgičana Larsa Peersa, ktorý získal zlato napriek pádu.
Striebro si vyjazdil domáci Delano Heeren a bronz bral ďalší Belgičan Bas Vanden Eynde.
Preteky žien do 23 rokov vyhrala Francúzka Celia Geryová v čase 46:17 minúty pred svojimi krajankami Lison Desprezovou a Amandine Mullerovou. Slovensko v tejto kategórii zastúpenie nemalo.
ME v cyklokrose 2026
juniori: 1. Lars Peers (Belg.) 42:22 min., 2. Delano Heeren (Hol.) +15 s, 3. Bas Vanden Eynde (Belg.) +37, ..., 17. Jerguš MELICHERČÍK +1:45, 22. Milan HÚSENICA +2:09, 42. Tadeáš RYBANSKÝ +3:24, 57. Dominik ĎURAN +4:28, 63. Marco BARÉNYI (všetci SR) +5:04
ženy do 23 rokov: 1. Celia Geryová 46:17 min., 2. Lison Desprezová +9 s, 3. Amandine Mullerová (všetky Fr.) +1:12
muži elite: 1. Thibau Nys 59:37 min., 2. Joran Wyseure +7 s, 3. Niels Vandeputte (všetci Belg.) +19, ..., 28. Matej ULÍK (SR) +4:06