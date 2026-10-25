Američanky zožali úspech za náročné zostavy, čínsky gymnasta získal piaty titul majstra sveta

Američanky Claire Peasová a Reese Espondová zožali úspech vďaka náročným zostavám a v nedeľu, v záverečný deň majstrovstiev sveta v gymnastike obsadili prvé dve miesta v prostných.
Vďaka ich medailám sa USA, ktoré získali osem cenných kovov, z toho tri zlaté, dostali pred Čínu a obsadili prvé miesto v medailovom poradí.
Čína skončila so siedmimi medailami, vrátane troch zlatých, z ktorých poslednú získala v nedeľu, keď Cou Ťing-jüan potvrdil svoju dominanciu na bradlách medzi mužmi.
Dvadsaťosemročný gymnasta dosiahol skóre 15,733 b a získal tak svoj piaty svetový titul v tejto disciplíne.
Artur Davtjan otvoril nedeľný program víťazstvom v preskoku mužov, 34-ročný Armén nazbieral 14,850 b a k dvom olympijským medailám pridal veterán v tejto disciplíne aj druhý titul majstra sveta.
Šampionát potom uzavrel reprezentant Taiwanu Tchang Čchia-chung víťazstvom na bradlách. Olympijský šampión z Paríža Japonec Šinnosuke Oka si vybojoval striebro.
Na kladine si Alžírčanka Kaylia Nemourová vybojovala svoje druhé zlato za dva dni, keď mala vyššie skóre za prevedenie ako Číňanka Čang Čching-jing (obe 14,566 b).
MS v gymnastike 2026
Finále na náradiach - muži:
Preskok: 1. Artur Davtjan (Arm.) 14,850 b, 2. Jake Jarman (V. Brit.) 14,650, 3. Sebastian Sponevik (Nór.) 14,366
Bradlá: 1. Cou Ťing-jüan (Čín.) 15,733 b, 2. Iľija Kovtun (Chorv.) 14,900, 3. Daniel Marinov (Rus.) 14,866
Hrazda: 1. Tchang Čchia-chung (Taiw.) 14,966 b, 2. Šinnosuke Oka (Jap.) 14,800, 3. Sergej Najdin (Rus.) 14,800
Finále na náradiach - ženy:
Kladina: 1. Kaylia Nemourová (Alž.) 14,566 b - vyššie skóre za prevedenie, 2. Čang Čching-jing (Čín.) 14,566, 3. Flavia Saraivová (Braz.) 14,300
Prostné: 1. Claire Peasová (USA) 13,866 b, 2. Reese Espondová (USA) 13,566, 3. Maiana Pratová (Fr.) 13,466