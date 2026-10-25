Američanky zožali úspech za náročné zostavy, čínsky gymnasta získal piaty titul majstra sveta

Americká gymnastka Claire Peasová.
Americká gymnastka Claire Peasová. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. okt 2026 o 21:46
ShareTweet0

Medailové poradie ovládli gymnasti a gymnastky z USA.

Američanky Claire Peasová a Reese Espondová zožali úspech vďaka náročným zostavám a v nedeľu, v záverečný deň majstrovstiev sveta v gymnastike obsadili prvé dve miesta v prostných.

Vďaka ich medailám sa USA, ktoré získali osem cenných kovov, z toho tri zlaté, dostali pred Čínu a obsadili prvé miesto v medailovom poradí.

Čína skončila so siedmimi medailami, vrátane troch zlatých, z ktorých poslednú získala v nedeľu, keď Cou Ťing-jüan potvrdil svoju dominanciu na bradlách medzi mužmi.

Dvadsaťosemročný gymnasta dosiahol skóre 15,733 b a získal tak svoj piaty svetový titul v tejto disciplíne.

Artur Davtjan otvoril nedeľný program víťazstvom v preskoku mužov, 34-ročný Armén nazbieral 14,850 b a k dvom olympijským medailám pridal veterán v tejto disciplíne aj druhý titul majstra sveta.

Šampionát potom uzavrel reprezentant Taiwanu Tchang Čchia-chung víťazstvom na bradlách. Olympijský šampión z Paríža Japonec Šinnosuke Oka si vybojoval striebro.

Na kladine si Alžírčanka Kaylia Nemourová vybojovala svoje druhé zlato za dva dni, keď mala vyššie skóre za prevedenie ako Číňanka Čang Čching-jing (obe 14,566 b).

MS v gymnastike 2026

Finále na náradiach - muži:

Preskok: 1. Artur Davtjan (Arm.) 14,850 b, 2. Jake Jarman (V. Brit.) 14,650, 3. Sebastian Sponevik (Nór.) 14,366

Bradlá: 1. Cou Ťing-jüan (Čín.) 15,733 b, 2. Iľija Kovtun (Chorv.) 14,900, 3. Daniel Marinov (Rus.) 14,866

Hrazda: 1. Tchang Čchia-chung (Taiw.) 14,966 b, 2. Šinnosuke Oka (Jap.) 14,800, 3. Sergej Najdin (Rus.) 14,800

Finále na náradiach - ženy:

Kladina: 1. Kaylia Nemourová (Alž.) 14,566 b - vyššie skóre za prevedenie, 2. Čang Čching-jing (Čín.) 14,566, 3. Flavia Saraivová (Braz.) 14,300

Prostné: 1. Claire Peasová (USA) 13,866 b, 2. Reese Espondová (USA) 13,566, 3. Maiana Pratová (Fr.) 13,466

Ostatné športy

    Americká gymnastka Claire Peasová.
    Americká gymnastka Claire Peasová.
    Američanky zožali úspech za náročné zostavy, čínsky gymnasta získal piaty titul majstra sveta
    dnes 21:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Američanky zožali úspech za náročné zostavy, čínsky gymnasta získal piaty titul majstra sveta