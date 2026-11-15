Americké hokejistky natiahli neuveriteľnú finálovú sériu. V semifinále nedali súperkám šancu

Hokejistky USA oslavujú gól.
Hokejistky USA oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
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TASR|15. nov 2026 o 17:37
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Obhajkyne titulu sa vo finále stretnú s úspešnejšími z duelu Kanada - Švédsko.

Hokejistky USA sa stali prvými finalistkami majstrovstiev sveta žien v Dánsku. V nedeľnom semifinálovom zápase v Herningu zvíťazili nad Fínkami hladko 5:0.

Obhajkyne titulu sa vo finále stretnú s úspešnejšími z duelu Kanada - Švédsko (19.00 h). Američanky v doterajšej histórii MS ani raz nechýbali vo finále, zabojujú o svoje 12. zlato.

MS v hokeji žien 2026 - semifinále:

USA - Fínsko 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Góly: 7. Panneková (Scamurraová, Edwardsová), 17. Carpenterová (Knightová, Janeckeová), 34. Harveyová (Winnová, Foxová), 35. Edenová (O'Brienová, Dunneová), 36. Knightová (Janeckeová, Kellerová)

MS v hokeji žien 2026 - pavúk play-off

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