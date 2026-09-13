Francúzky kládli odpor iba prvý polčas. Američanky sa stali majsterkami sveta piatykrát v rade

Basketbalistky USA oslavujú výhru vo finále MS nad Francúzskom.
Basketbalistky USA oslavujú výhru vo finále MS nad Francúzskom. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|13. sep 2026 o 21:52
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Američanky od roku 1998 len v jednom prípade neskončili so zlatom na krku.

MS v basketbale žien 2026 - finále

USA - Francúzsko 97:79 (43:45)

Zostavy a body: Stewartová 22, Youngová 18, Copperová 15, Grayová 12, Collierová 6 (Clarková 12, Bostonová 7, Reeseová 3, Howardová 2, Bueckersová, Iriafenová, Citronová) - Williamsová 20, Ayayiová 8, Salalinová, Badianeová a Laganová 7 (Malongová 21, Leiteová a Johannesová 5, Toureová 2, Astierová 1)

TH: 17/25 - 16/25, fauly: 24:21, trojky: 8:11

Americké basketbalistky sa stali po piaty raz za sebou majsterkami sveta. V nedeľňajšom finále jubilejného 20. šampionátu v Berlíne zvíťazili nad Francúzskom 97:79.

Pre USA je to celkovo rekordný dvanásty titul. V súboji o bronz zdolali Španielky domáce Nemecko 81:58.

Američanky od roku 1998 len v jednom prípade neskončili so zlatom na krku. V roku 2006 obsadili v Brazílii tretiu priečku.

V Berlíne potvrdili rolu papierových favoritiek na prvenstvo, opätovne vyskladali hviezdnu súpisku z mien zo zámorskej WNBA a na turnaji nenašli premožiteľky. Víťaznú sériu na MS natiahli už na 36 zápasov.

Priebeh finále USA - Francúzsko na MS 2026

I. polčas:

Úvod finálového duelu vyšiel lepšie Francúzkam, ktoré na konci druhej minúty viedli 6:2. Američanky rýchlo vyrovnali a v 6. minúte aj vďaka disponovanej Grayovej vyhrávali 15:10.

Francúzske družstvo však otočilo nepriaznivé skóre a po prvej štvrtine si vypracovalo trojbodový náskok 20:17.

Američankám v tejto fáze zápasu vôbec nevychádzala streľba a v 12. minúte prehrávali už o 11 bodov (17:28). Postupne sa však chytili Stewartová s Youngovou a do polčasu favoritky znížili manko na dva body (43:45).

II. polčas:

Američankám skvele vyšiel úvod tretej štvrtiny a v 34. minúte už viedli 54:47.

Pred záverečnou časťou hry ich náskok narástol na 15 bodov a o osude zápasu bolo rozhodnuté. Záverečná štvrtina sa už niesla v znamení americkej exhibície.

MS v basketbale žien - pavúk play-off

Basketbal

Basketbal

    Basketbalistky USA oslavujú výhru vo finále MS nad Francúzskom.
    Basketbalistky USA oslavujú výhru vo finále MS nad Francúzskom.
    Francúzky kládli odpor iba prvý polčas. Američanky sa stali majsterkami sveta piatykrát v rade
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