    Slováci si na MS vytvorili osobné rekordy. Mažgút sa zmestil do TOP 20

    Petra Kusá.
    Petra Kusá. (Autor: SAZ/Ján Súkup)
    TASR|8. aug 2026 o 20:15
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    Petra Kusá bola lepšia z dvojice Sloveniek.

    Slovenský chodec Jakub Mažgút obsadil v pretekoch na 5000 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene 19. miesto.

    Výkonom 20:18,44 minút si zároveň vytvoril osobný rekord. V súťaži chodkýň sa predstavili dve Slovenky.

    Petra Kusá si taktiež vylepšila osobné maximum časom 23:41,39 min a skončila na 27. pozícii. Jej krajanka Kristína Zámečníková obsadila 35. priečku časom 24:34,81 min.

    Medzi mužmi štartovalo 41 pretekárov, pričom najrýchlejší výkon predviedol Austrálčan Isaac Beacroft (18:40,37).

    K triumfu na uplynulých Hrách Commonwealthu z 10 km trate tak pridal aj titul majstra sveta do 20 rokov. Striebro bral Číňan Chua-ťia Pchu a bronz Nicolo' Vidal z Talianska.

    Novou majsterkou sveta sa stala jeho krajanka Serena di Fabiová, ktorá sa po suverénnom výkone ako jediná dostala pod hranicu 21 minút (20:57,57).

    Strieborná Francúzka Chloe Le Rochová vytvorila nový národný rekord v kategórii do 20 rokov a bronz si vybojovala Číňanka Jü-tchung Jang po najlepšom osobnom výkone.

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