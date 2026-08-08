Slováci si na MS vytvorili osobné rekordy. Mažgút sa zmestil do TOP 20

Slovenský chodec Jakub Mažgút obsadil v pretekoch na 5000 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene 19. miesto.
Výkonom 20:18,44 minút si zároveň vytvoril osobný rekord. V súťaži chodkýň sa predstavili dve Slovenky.
Petra Kusá si taktiež vylepšila osobné maximum časom 23:41,39 min a skončila na 27. pozícii. Jej krajanka Kristína Zámečníková obsadila 35. priečku časom 24:34,81 min.
Medzi mužmi štartovalo 41 pretekárov, pričom najrýchlejší výkon predviedol Austrálčan Isaac Beacroft (18:40,37).
K triumfu na uplynulých Hrách Commonwealthu z 10 km trate tak pridal aj titul majstra sveta do 20 rokov. Striebro bral Číňan Chua-ťia Pchu a bronz Nicolo' Vidal z Talianska.
Novou majsterkou sveta sa stala jeho krajanka Serena di Fabiová, ktorá sa po suverénnom výkone ako jediná dostala pod hranicu 21 minút (20:57,57).
Strieborná Francúzka Chloe Le Rochová vytvorila nový národný rekord v kategórii do 20 rokov a bronz si vybojovala Číňanka Jü-tchung Jang po najlepšom osobnom výkone.