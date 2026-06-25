Chladoňová predviedla v časovke suverénny výkon. Po roku obhájila národný titul

MSR a ČR v cestnej cyklistike 2026
Časovka žien elite (Uničov - Uničov, 24 km):
1.
Viktória Chladoňová
Visma Lease a Bike
31:40,22 min
2.
Nina Andacká
VIF Cycling Team
+ 1:32 min
3.
Alica Brádlerová
-
+ 4:03 min
4.
Tereza Birošová
-
+ 8:50 min
Sofia Ungerová
MAT Atom Deweloper Wrocław
nedokončila
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala po roku titul majsterky Slovenska v časovke žien.
Chladoňová dosiahla na 24 kilometrov dlhej trase so štartom aj cieľom v Uničove čas 31:40,22 minúty.
Medzi päticou Sloveniek bola jednoznačne najrýchlejšia, keď druhú Ninu Andackú prekonala o 1:32,53 min.
Celkovo bolo na štartovom rošte druhá najrýchlejšia - predstihla ju len majsterka Česka Julia Kopecký.