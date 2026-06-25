    Chladoňová predviedla v časovke suverénny výkon. Po roku obhájila národný titul

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|25. jún 2026 o 12:50
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    Slovenka mala v cieli vyše minútový náskok.

    MSR a ČR v cestnej cyklistike 2026

    Časovka žien elite (Uničov - Uničov, 24 km):

    1.

    Viktória Chladoňová

    Visma Lease a Bike

    31:40,22 min

    2.

    Nina Andacká

    VIF Cycling Team

    + 1:32 min

    3.

    Alica Brádlerová

    -

    + 4:03 min

    4.

    Tereza Birošová

    -

    + 8:50 min

    Sofia Ungerová

    MAT Atom Deweloper Wrocław

    nedokončila

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala po roku titul majsterky Slovenska v časovke žien.

    Chladoňová dosiahla na 24 kilometrov dlhej trase so štartom aj cieľom v Uničove čas 31:40,22 minúty.

    Medzi päticou Sloveniek bola jednoznačne najrýchlejšia, keď druhú Ninu Andackú prekonala o 1:32,53 min.

    Celkovo bolo na štartovom rošte druhá najrýchlejšia - predstihla ju len majsterka Česka Julia Kopecký.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová.
    Chladoňová predviedla v časovke suverénny výkon. Po roku obhájila národný titul
    dnes 12:50
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