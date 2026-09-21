    Favorit bol najrýchlejší na dvoch medzičasoch. Zlato mu však uniklo a teší sa Holanďan

    Ryan Gal
    Ryan Gal (Autor: PezCycling News)
    TASR|21. sep 2026 o 21:04
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    Na okruhu v Montreale triumfoval pred Talianom Nicolasom Milesim.

    MS v cyklistike 2026

    Výsledky - časovka jednotlivcov do 23 rokov (Montreal - Montreal, 31,3 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    NLD

    Ryan Gal

    37:26,16 min

    2.

    ITA

    Nicolas Milesi

    + 7,01 s

    3.

    ESP

    Hector Alvarez

    + 11,88 s

    Holandský cyklista Ryan Gal si v pondelok vybojoval titul majstra sveta v časovke jednotlivcov do 23 rokov.

    Na 31,3 km dlhom okruhu v kanadskom Montreale triumfoval 21-ročný pretekár časom 37:26,16 minúty o 7,01 sekundy pred Talianom Nicolasom Milesim.

    Bronz si vybojoval podľa mnohých najväčší favorit na zlato Hector Alvarez zo Španielska (+11,88 s).

    Favorizovaný Španiel štartoval ako predposledný zo 72 súťažiacich a bol najrýchlejší na dvoch z troch medzičasov.

    Na tom záverečnom však strácal na Holanďana už takmer štyri sekundy a dokázal ho predbehnúť aj šampión z roku 2023 Milesi.

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