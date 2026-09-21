Favorit bol najrýchlejší na dvoch medzičasoch. Zlato mu však uniklo a teší sa Holanďan

MS v cyklistike 2026
Výsledky - časovka jednotlivcov do 23 rokov (Montreal - Montreal, 31,3 km):
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Krajina
Meno
Čas
1.
Ryan Gal
37:26,16 min
2.
Nicolas Milesi
+ 7,01 s
3.
Hector Alvarez
+ 11,88 s
Holandský cyklista Ryan Gal si v pondelok vybojoval titul majstra sveta v časovke jednotlivcov do 23 rokov.
Na 31,3 km dlhom okruhu v kanadskom Montreale triumfoval 21-ročný pretekár časom 37:26,16 minúty o 7,01 sekundy pred Talianom Nicolasom Milesim.
Bronz si vybojoval podľa mnohých najväčší favorit na zlato Hector Alvarez zo Španielska (+11,88 s).
Favorizovaný Španiel štartoval ako predposledný zo 72 súťažiacich a bol najrýchlejší na dvoch z troch medzičasov.
Na tom záverečnom však strácal na Holanďana už takmer štyri sekundy a dokázal ho predbehnúť aj šampión z roku 2023 Milesi.