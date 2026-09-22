Miešaná štafeta má nových majstrov sveta. Dvojnásobní obhajcovia nezískali medailu

MS v cyklistike 2026
Výsledky - miešaná tímová štafeta (Montreal - Montreal, 40,6 km):
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Krajina
Meno
Čas
1.
Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazziniová, Elisa Longová Borghiniová, Monica Trincová Colonelová
51:32,28 min
2.
Bruno Armirail, Remi Cavagna, Jordan Labrosse, Juliette Berthetová, Marion Borrasová, Cedrine Kerbaolová
+ 8,63 s
3.
Stefan Bissegger, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechtiová, Marlen Reusserová, Noemi Rüeggová
+ 19,90 s
Talianski cyklisti sa v pondelok v kanadskom Montreale stali majstrami sveta v miešanej tímovej štafete.
Šestica Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazziniová, Elisa Longová Borghiniová a Monica Trincová Colonelová zvládla 40,6 km dlhú trať za 51:32,28 minúty.
Z 15 tímov na štarte Talianom najzdatnejšie konkurovali Francúzi so stratou 8,63 sekundy, bronz získalo Švajčiarsko (+19,90 s).
Taliani predviedli najrýchlejšiu mužskú sekciu aj vďaka mechanickému problému Švajčiara Stefana Künga a pre svoje krajanky vytvorili pred začiatkom ženskej časti na čele takmer 12-sekundový náskok.
Dvojnásobní obhajcovia z Austrálie obsadili 4. miesto s mankom viac ako 40 sekúnd. Slovensko nemalo v tejto disciplíne zastúpenie.