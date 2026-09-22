    Miešaná štafeta má nových majstrov sveta. Dvojnásobní obhajcovia nezískali medailu

    Talianska miešaná štafeta po zisku zlatých medailí na MS v cyklistike 2026.
    Talianska miešaná štafeta po zisku zlatých medailí na MS v cyklistike 2026. (Autor: TASR/ The Canadian Press via AP)
    TASR|22. sep 2026 o 18:22
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    Slovensko nemalo v tejto disciplíne zastúpenie.

    MS v cyklistike 2026

    Výsledky - miešaná tímová štafeta (Montreal - Montreal, 40,6 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ITA

    Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazziniová, Elisa Longová Borghiniová, Monica Trincová Colonelová

    51:32,28 min

    2.

    FRA

    Bruno Armirail, Remi Cavagna, Jordan Labrosse, Juliette Berthetová, Marion Borrasová, Cedrine Kerbaolová

    + 8,63 s

    3.

    CHE

    Stefan Bissegger, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechtiová, Marlen Reusserová, Noemi Rüeggová

    + 19,90 s

    Talianski cyklisti sa v pondelok v kanadskom Montreale stali majstrami sveta v miešanej tímovej štafete.

    Šestica Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazziniová, Elisa Longová Borghiniová a Monica Trincová Colonelová zvládla 40,6 km dlhú trať za 51:32,28 minúty.

    Z 15 tímov na štarte Talianom najzdatnejšie konkurovali Francúzi so stratou 8,63 sekundy, bronz získalo Švajčiarsko (+19,90 s).

    Taliani predviedli najrýchlejšiu mužskú sekciu aj vďaka mechanickému problému Švajčiara Stefana Künga a pre svoje krajanky vytvorili pred začiatkom ženskej časti na čele takmer 12-sekundový náskok.

    Dvojnásobní obhajcovia z Austrálie obsadili 4. miesto s mankom viac ako 40 sekúnd. Slovensko nemalo v tejto disciplíne zastúpenie.

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