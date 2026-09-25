Paňková a Stanovská zabojujú o ďalšiu medailu. Mintálová doplatila na dva dotyky

Zuzana Paňková
Zuzana Paňková (Autor: canoe.sk)
TASR|25. sep 2026 o 10:44
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Medzi kajakármi nemali Slováci zastúpenie.

Dve slovenské lode postúpili do finále K1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome.

Po štvrtkovom zlate v hliadke zabojujú individuálne o medaily Zuzana Paňková a Soňa Stanovská.

Paňková obsadila v semifinále v talianskej Ivrei šieste miesto s jazdou bez dotyku. Stanovská bola jedenásta a medzi najlepší tucet pretekárok sa zmestila po čistej jazde o 63 stotín sekundy.

Tesne pred bránami finále zostala Eliška Mintálová, ktorá mala dva dotyky a na dvanástu Talianku Stefanie Hornovú jej chýbalo 1,26 sekundy.

Medzi kajakármi nemali Slováci zastúpenie. Finále žien je na programe v piatok o 11.36 h, Stanovská štartuje o dve minúty neskôr, Paňková o 11.52 h.

Vodné športy

Vodné športy

    Zuzana Paňková.
    Zuzana Paňková.
    Paňková napriek čistej jazde vo finále výrazne zaostala. Nedarilo sa ani Stanovskej
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