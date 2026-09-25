Česko má nového majstra Európy. Na tróne vystriedal svojho krajana

ME vo vodnom slalome 2026
K1 - finále mužov:
Poradie
Krajina
Mená
Čas
1.
Jakub Krejčí
82,41 s (0)
2.
Xabier Ferrazzi
+1,97 s (0)
3.
Giovanni de Gennaro
+2,92 s (0)
Český vodný slalomár Jakub Krejčí sa stal majstrom Európy vo vodnom slalome v disciplíne K1. Po triumfe na majstrovstvách sveta ovládol aj druhú tohtoročnú vrcholnú akciu.
Na tróne vystriedal v talianskej Ivree Jiřího Prskavca, ktorý kvôli dvojsekundovej penalizácii za dotyk na osemnástej bránke skončil štvrtý. Tretí český zástupca vo finále Jan Bárta obsadil ôsmu pozíciu.
Dvadsaťštyriročný Krejčí potvrdil, že má tento rok skvelú formu. Vo finále dominoval predovšetkým v spodnej časti trate a napokon nechal takmer o dve sekundy za sebou domáceho Xabiera Ferrazziho.
Bronzovú medailu získal ďalší Talian Giovanni de Gennaro. Olympijský víťaz z Paríža stratil na Krejčího 2,92 sekundy a odsunul o 78 stotín zo stupňov olympijského víťaza Prskavca. Pre neho je aj štvrté miesto jednoznačne najlepším výsledkom v tejto sezóne.
Slovensko vo finále nemalo zastúpenie.