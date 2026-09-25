Paňková napriek čistej jazde vo finále výrazne zaostala. Nedarilo sa ani Stanovskej

ME vo vodnom slalome 2026
K1 - finále žien:
Poradie
Krajina
Mená
Čas
1.
Klaudia Zwolinská
94,69 s (0)
2.
Lucia Pistoniová
+0,99 s (0)
3.
Emily Apelová
+1,21 s (0)
8.
Zuzana Paňková
+ 8,00 s (0)
10.
Soňa Stanovská
+ 11,13 s (2)
/Správu aktualizujeme/
Slovenská vodná kajakárka Zuzana Paňková obsadila vo finále K1 na majstrovstvách Európy 8. miesto. Na víťazku Klaudiu Zwolinskú z Poľska stratila napriek čistej jazde 8 sekúnd.
Nedarilo sa ani Sone Stanovskej, ktorá mala jeden dotyk a obsadila 10. miesto so stratou 11,13 sekundy.