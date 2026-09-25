Paňková napriek čistej jazde vo finále výrazne zaostala. Nedarilo sa ani Stanovskej

Zuzana Paňková.
Zuzana Paňková. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|25. sep 2026 o 12:12
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Zlatú medailu v K1 oslavuje Klaudia Zwolinská z Poľska.

ME vo vodnom slalome 2026

K1 - finále žien:

Poradie

Krajina

Mená

Čas

1.

POL

Klaudia Zwolinská

94,69 s (0)

2.

ITA

Lucia Pistoniová

+0,99 s (0)

3.

DEU

Emily Apelová

+1,21 s (0)

8.

SVK

Zuzana Paňková

+ 8,00 s (0)

10.

SVK

Soňa Stanovská

+ 11,13 s (2)

/Správu aktualizujeme/

Slovenská vodná kajakárka Zuzana Paňková obsadila vo finále K1 na majstrovstvách Európy 8. miesto. Na víťazku Klaudiu Zwolinskú z Poľska stratila napriek čistej jazde 8 sekúnd.

Nedarilo sa ani Sone Stanovskej, ktorá mala jeden dotyk a obsadila 10. miesto so stratou 11,13 sekundy.

Vodné športy

Vodné športy

    Zuzana Paňková.
    Zuzana Paňková.
    Paňková napriek čistej jazde vo finále výrazne zaostala. Nedarilo sa ani Stanovskej
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