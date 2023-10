Hokej žiadny, futbalu menej. Čo ponúkne divákom RTVS Šport?

Hokej bol roky výkladnou skriňou RTVS. Platilo to nielen o zápasoch reprezentácie ale aj o domácej extralige. Divákovi slovenská televízia ponúkala pohľad expertov, analýzy ‚čarovným perom‘, priame vstupy z mixzóny a postupne ku komentovaniu pritiahli aj osobnosti z NHL.

Napriek tomu však v novej sezóne hokej z obrazoviek RTVS zmizne. Od aktuálnej sezóny vlastní prakticky všetky práva na hokejové súťaže stanica JOJ ŠPORT.

RTVS rokovala aspoň o získaní sublicencie na extraligu. Nakoniec sa jej to nepodarilo. Domáci hokej vysielajú JOJ ŠPORT a Sport 1/Sport 2.

Kompletné olympijské hry, no menej futbalu

„Možno bude menej hokeja a futbalu, ale myslím, že sa bude načo pozerať a slovenského športu bude veľa,“ reagoval riaditeľ sekcie športu RTVS Ján Žgravčák.

Ktoré športové priame prenosy ostávajú v ponuke RTVS?

Z veľkých podujatí sú to olympijské hry. Nielen tie najbližšie v roku 2024 v Paríži, ale všetky OH a ZOH až do roku 2032.