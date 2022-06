Nemci odmietli nastúpiť proti čínskym volejbalistom. Obávali sa vírusu

"Podľa nášho názoru takéto minimálne požiadavky v žiadnom prípade negarantujú bezpečnosť pre náš tím," uviedol v stanovisku Nemecký volejbalový zväz.

Kapitán nemeckého tímu Christian Fromm podľa DPA neskrýval rozhorčenie.

"FIVB nepovažovala za potrebné, aby súper absolvoval jednoduché kontrolné testovanie. Z toho sme šokovaní."

Čína v stredu nemohla pre prípady koronavírusu odohrať zápas proti Francúzsku a prehrala kontumačne 0:3, o deň neskôr jej však kompetentní povolili nastúpiť.

V piatok by sa mal ázijský tím stretnúť s Argentínou. Turnaj na Filipínach prebieha do nedele. V Lige národov hrá 16 tímov v jednej skupine, osem najlepších postúpi do štvrťfinále.