Volejbalistky bratislavského Slovana zdolali Trnavu 3:0 na sety v sobotnom zápase 9. kola Niké Extraligy žien a na konte majú naďalej iba jedinú prehru.
Liptovský Hrádok si pripísal druhý triumf v sezóne, keď zvíťazil taktiež v troch setoch nad posledným Prešovom, ktorý ešte v tomto ročníku nevyhral.
V ďalšom sobotňajšom dueli Nitra po päťsetovej bitke triumfovala na palubovke Nového Mesta nad Váhom 3:2 a ukončila mu sériu troch výhier.
Prvá Žilina pred takmer tisíc divákmi zdolala predposledný Pezinok 3:0 a pripísala si ôsme ligové víťazstvo za sebou.
Niké Extraliga žien - 9. kolo:
VK Nové Mesto nad Váhom – Volley Project UKF Nitra 2:3 (22, -20, -25, 23, -9)
143 minút, rozhodovali: Schimpl a Mokrý, 400 divákov.
VA UNIZA Žilina – ŠVK Pezinok 3:0 (17, 14, 18)
76 minút, rozhodovali: Malík a Niklová, 934 divákov.
VK Slovan Bratislava – HIT UCM Trnava 3:0 (19, 23, 17)
83 minút, rozhodovali: Viktoríni-Lisá a Čuntala, 180 divákov.
ŠK Elba Prešov – VK ŠKM Liptovský Hrádok 0:3 (-9, -14, -20)
71 minút, rozhodovali: Myšková a Andrejčák, 135 divákov.