Volejbalistky tímu Volley Project UKF Nitra postúpili do semifinále Slovenského pohára, keď na vyradenie hráčok HIT UCM Trnava potrebovali zvládnuť šesťsetový súboj.
Trnavčanky v prvom meraní síl prehrali 2:3, v odvete na domácej palubovke však v stredu rovnakým pomerom zvíťazili a musel sa hrať zlatý set.
V ňom Trnavčanky viedli 9:5 a mali aj dva mečbaly, no napokon sa po maratóne a skóre 18:16 tešili hráčky Nitry.
Úradujúce slovenské šampiónky zo Slovana Bratislava nebudú medzi najlepšou štvorkou taktiež chýbať. V stredajšej odvete v Slovenskej Ľupči zdolali tím Pirane Brusno aj po druhýkrát 3:0.
Slovenský pohár žien - odvety štvrťfinále:
VK Pirane Brusno – VK Slovan Bratislava 0:3 (-22, -21, -15)
rozhodovali: Štěpánek a Andrejčák, 150 divákov, 75 minút
/prvý zápas: 0:3, postúpil Slovan/
ŠVK Pezinok – VA UNIZA Žilina 0:3 (-16, -17, -15)
rozhodovali: Toman a Svorenčík, 69 divákov, 60 minút
/prvý zápas: 0:3, postúpila Žilina/
HIT UCM Trnava – Volley Project UKF Nitra 3:2 (18, 22, -23, -23, 14), zlatý set: 16:18
rozhodovali: Dovičovič a Schimpl, 175 divákov, 126 minút
/prvý zápas: 2:3, postúpila Nitra/