Volejbalisti Komárna zvíťazili na palubovke Myjavy 3:2 na sety v sobotnom dueli 6. kola Niké Extraligy.
Úradujúci majster síce stratil náskok dvoch setov, ale v rozhodujúcom piatom uspel najtesnejším možným rozdielom. Komárno sa tak posunulo na priebežnú štvrtú priečku práve pred Myjavu.
Bratislavský Slovan si udržal stopercentnú bilanciu aj po svojom piatom vystúpení v extraligovej sezóne. Na domácej palubovke zvíťazil nad priebežne druhým Prešovom hladko 3:0.
V ďalšom stretnutí sa predposledný Svidník radoval z prvého triumfu v sezóne, keď zdolal 3:0 poslednú Trnavu, ktorá ešte nebodovala.
Niké Extraliga mužov - 6. kolo:
VK Slovan Bratislava – VK Mirad UNIPO Prešov 3:0 (14, 19, 19)
77 minút, rozhodovali: Tiršel a Juráček, 280 divákov.
VO TJ Spartak Myjava – Rieker UJS Komárno 2:3 (-20, -21, 17, 22, -13)
138 minút, rozhodovali: Toman a Kováč, 400 divákov.
TJ Slávia Svidník – HIT MTF Trnava 3:0 (22, 17, 21)
79 minút, rozhodovali: Höger a Blicha, 120 divákov.