Slovan začal obhajobu titulu päťsetovou drámou. Slávia s hladkým víťazstvom

Na snímke v popredí Karolína Matalíková (Slávia EUBA) počas 1. kola volejbalovej Niké extraligy žien KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠK ELBA Prešov.
Na snímke v popredí Karolína Matalíková (Slávia EUBA) počas 1. kola volejbalovej Niké extraligy žien KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠK ELBA Prešov. (Autor: TASR)
TASR|3. okt 2026 o 21:31
ShareTweet0

Nové Mesto nad Váhom uspelo v Liptovskom Hrádku 3:0.

Volejbalistky VK Slovan Bratislava úspešne vykročili za obhajobou titulu v Niké extralige. V prvom kole nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže zvíťazili na palubovke VA UNIZA Žilina 3:2.

VK Nové Mesto nad Váhom uspel v Liptovskom Hrádku 3:0. Aj KOOPERATIVA Slávia EUBA zdolala ŠK ELBA Prešov 3:0, rovnakým výsledkom sa skončil i duel medzi tímom Volley project UKF Nitra a ŠVK Pezinok.

Niké extraliga - 1. kolo:

VK ŠKM Liptovský Hrádok – VK Nové Mesto nad Váhom 0:3 (-18, -13, -17)

Rozhodovali: Hudák, Povrazník, 150 divákov, 69 minút

KOOPERATIVA Slávia EUBA – ŠK ELBA Prešov 3:0 (12, 20, 12)

Rozhodovali: Viktoríni-Lisá, Svorenčík, 100 divákov, 77 minút

VA UNIZA Žilina – VK Slovan Bratislava 2:3 (-22, 24, 23, -14, -10) 

Rozhodovali: Čuntala, Kováč, 129 minút

Volley project UKF Nitra – ŠVK Pezinok 3:0 (16, 12, 17)

Rozhodovali: Suchánek, Schimpl, 143 divákov, 64 minút

Tabuľka Niké extraligy žien vo volejbale

Volejbal

Volejbal

    Na snímke v popredí Karolína Matalíková (Slávia EUBA) počas 1. kola volejbalovej Niké extraligy žien KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠK ELBA Prešov.
    Na snímke v popredí Karolína Matalíková (Slávia EUBA) počas 1. kola volejbalovej Niké extraligy žien KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠK ELBA Prešov.
    Slovan začal obhajobu titulu päťsetovou drámou. Slávia s hladkým víťazstvom
    dnes 21:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Slovan začal obhajobu titulu päťsetovou drámou. Slávia s hladkým víťazstvom