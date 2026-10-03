Slovan začal obhajobu titulu päťsetovou drámou. Slávia s hladkým víťazstvom

Volejbalistky VK Slovan Bratislava úspešne vykročili za obhajobou titulu v Niké extralige. V prvom kole nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže zvíťazili na palubovke VA UNIZA Žilina 3:2.
VK Nové Mesto nad Váhom uspel v Liptovskom Hrádku 3:0. Aj KOOPERATIVA Slávia EUBA zdolala ŠK ELBA Prešov 3:0, rovnakým výsledkom sa skončil i duel medzi tímom Volley project UKF Nitra a ŠVK Pezinok.
Niké extraliga - 1. kolo:
VK ŠKM Liptovský Hrádok – VK Nové Mesto nad Váhom 0:3 (-18, -13, -17)
Rozhodovali: Hudák, Povrazník, 150 divákov, 69 minút
KOOPERATIVA Slávia EUBA – ŠK ELBA Prešov 3:0 (12, 20, 12)
Rozhodovali: Viktoríni-Lisá, Svorenčík, 100 divákov, 77 minút
VA UNIZA Žilina – VK Slovan Bratislava 2:3 (-22, 24, 23, -14, -10)
Rozhodovali: Čuntala, Kováč, 129 minút
Volley project UKF Nitra – ŠVK Pezinok 3:0 (16, 12, 17)
Rozhodovali: Suchánek, Schimpl, 143 divákov, 64 minút