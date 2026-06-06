Výborná forma Sloveniek pokračuje. Vo svojom druhom zápase opäť nestratili ani set

Európska liga
Island - Slovensko 0:3 (-10, -15, -19)
Dĺžka zápasu: 64 minút
Rozhodovali: Cambre (Bel.) a Troyon (Švajč.)
Slovenské volejbalistky zvládli aj svoj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy.
Po piatkovom víťazstve vo Schwechate nad domácimi Rakúšankami 3:0 zdolali zverenky Martina Volpiniho aj Island 3:0 a zatiaľ tak nestratili ani set.
Program Sloveniek v EL
12. - 14. júna, 2. turnaj (Poprad):
Slovensko - Izrael
Slovensko - Fínsko
19.- 20. júna 3. turnaj (Tbilisi):
Bosna a Hercegovina - Slovensko
Gruzínsko - Slovensko