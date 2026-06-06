Výborná forma Sloveniek pokračuje. Vo svojom druhom zápase opäť nestratili ani set

Slovenské volejbalistky.
Slovenské volejbalistky. (Autor: TASR)
TASR|6. jún 2026 o 19:00
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Zverenky Martina Volpiniho zdolali v sobotnom dueli Island.

Európska liga

Island - Slovensko 0:3 (-10, -15, -19)

Dĺžka zápasu: 64 minút

Rozhodovali: Cambre (Bel.) a Troyon (Švajč.)

Slovenské volejbalistky zvládli aj svoj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy.

Po piatkovom víťazstve vo Schwechate nad domácimi Rakúšankami 3:0 zdolali zverenky Martina Volpiniho aj Island 3:0 a zatiaľ tak nestratili ani set.

Program Sloveniek v EL

12. - 14. júna, 2. turnaj (Poprad):

Slovensko - Izrael

Slovensko - Fínsko

19.- 20. júna 3. turnaj (Tbilisi):

Bosna a Hercegovina - Slovensko

Gruzínsko - Slovensko

Volejbal

Volejbal

    Slovenské volejbalistky.
    Slovenské volejbalistky.
    Výborná forma Sloveniek pokračuje. Vo svojom druhom zápase opäť nestratili ani set
    dnes 19:00
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