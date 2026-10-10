Slávia aj Slovan sa držia na špici tabuľky, päťsetová dráma na Liptove

Radosť hráčok Slávia EUBA
Radosť hráčok Slávia EUBA (Autor: TASR)
TASR|10. okt 2026 o 22:04
ShareTweet0

Bratislavské kluby dosiahli tretí triumf v sezóne.

Volejbalistky KOOPERATIVA Slávia EUBA zvíťazili aj v treťom zápase sezóny Niké extraligy.

V sobotňajšom zápase zdolali hráčky Volley project UKF Nitra 3:1 a po 3. kole tak vedú s plným počtom bodov tabuľku.

Tretie víťazstvo si pripísali aj hráčky Slovana Bratislava, ktoré si poradili s VK PIRANE Brusno 3:0 a za lídrom zaostávajú o bod.

Niké extraliga žien - 3. kolo:

VK ŠKM Liptovský Hrádok - ŠVK Pezinok 3:2 (12, -21, 23, -15, 13)

107 minút, rozhodovali: Myšková, Čuntala, 157 divákov.

KOOPERATIVA Slávia EUBA - Volley project UKF Nitra 3:1 (-25, 22, 14, 21)

104 minút, rozhodovali: Toman, Kováč, 130 divákov.

VK Slovan Bratislava - VK PIRANE Brusno 3:0 (14, 11, 8)

62 minút, rozhodovali: Gála, Gerboc, 120 divákov.

VA UNIZA Žilina - ŠK ELBA Prešov 3:0 (16, 11, 12)

62 minút, rozhodovali: Bartošovič, Mokrý.

HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 1:3 (-19, -18, 21, -14)

101 minút, rozhodovali: Svorenčík, Viktoríni - Lisá, 195 divákov.

Tabuľka Niké extraligy žien vo volejbale

Volejbal

Volejbal

    Radosť hráčok Slávia EUBA
    Radosť hráčok Slávia EUBA
    Slávia aj Slovan sa držia na špici tabuľky, päťsetová dráma na Liptove
    dnes 22:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Slávia aj Slovan sa držia na špici tabuľky, päťsetová dráma na Liptove