Slávia aj Slovan sa držia na špici tabuľky, päťsetová dráma na Liptove

Volejbalistky KOOPERATIVA Slávia EUBA zvíťazili aj v treťom zápase sezóny Niké extraligy.
V sobotňajšom zápase zdolali hráčky Volley project UKF Nitra 3:1 a po 3. kole tak vedú s plným počtom bodov tabuľku.
Tretie víťazstvo si pripísali aj hráčky Slovana Bratislava, ktoré si poradili s VK PIRANE Brusno 3:0 a za lídrom zaostávajú o bod.
Niké extraliga žien - 3. kolo:
VK ŠKM Liptovský Hrádok - ŠVK Pezinok 3:2 (12, -21, 23, -15, 13)
107 minút, rozhodovali: Myšková, Čuntala, 157 divákov.
KOOPERATIVA Slávia EUBA - Volley project UKF Nitra 3:1 (-25, 22, 14, 21)
104 minút, rozhodovali: Toman, Kováč, 130 divákov.
VK Slovan Bratislava - VK PIRANE Brusno 3:0 (14, 11, 8)
62 minút, rozhodovali: Gála, Gerboc, 120 divákov.
VA UNIZA Žilina - ŠK ELBA Prešov 3:0 (16, 11, 12)
62 minút, rozhodovali: Bartošovič, Mokrý.
HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 1:3 (-19, -18, 21, -14)
101 minút, rozhodovali: Svorenčík, Viktoríni - Lisá, 195 divákov.