Bratislavské kluby potvrdili svoju neporaziteľnosť. Slovan aj Slávia nestratili ani set

Volejbalistky VK Slovan Bratislava.
Volejbalistky VK Slovan Bratislava. (Autor: Facebook VK Slovan Bratislava)
TASR|24. okt 2026 o 19:13
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Hráčky Pezinka zostávajú s jedným bodom na predposlednom mieste v tabuľke.

Volejbalistky Slávie EUBA zvíťazili nad ŠVK Pezinok 3:0 v sobotňajšom zápase 5. kola Niké extraligy.

Nadviazali tým na doterajšie výkony v súťaži, v ktorej sú naďalej bez straty bodu na čele tabuľky.

Hráčky Pezinka prehrali všetkých päť zápasov a s jedným bodom figurujú na predposlednom 9. mieste.

Hráčky VK Slovan Bratislava zvíťazili nad VK Nové Mesto nad Váhom 3:0. Potvrdili tým pozíciu favoritiek, keď zvíťazili vo všetkých piatich dueloch sezóny.

Hráčky z Nového Mesta prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch.

Niké extraliga - 5. kolo:

VK Slovan Bratislava - VK Nové Mesto nad Váhom 3:0 (18, 17, 6)

Dĺžka zápasu: 75 minút

Rozhodcovia: Schimpl, Dovičovič

KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠVK Pezinok 3:0 (19, 13, 12)

Tabuľka Niké extraliga žien

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    Volejbalistky VK Slovan Bratislava.
    Volejbalistky VK Slovan Bratislava.
    Bratislavské kluby potvrdili svoju neporaziteľnosť. Slovan aj Slávia nestratili ani set
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