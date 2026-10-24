Bratislavské kluby potvrdili svoju neporaziteľnosť. Slovan aj Slávia nestratili ani set

Volejbalistky Slávie EUBA zvíťazili nad ŠVK Pezinok 3:0 v sobotňajšom zápase 5. kola Niké extraligy.
Nadviazali tým na doterajšie výkony v súťaži, v ktorej sú naďalej bez straty bodu na čele tabuľky.
Hráčky Pezinka prehrali všetkých päť zápasov a s jedným bodom figurujú na predposlednom 9. mieste.
Hráčky VK Slovan Bratislava zvíťazili nad VK Nové Mesto nad Váhom 3:0. Potvrdili tým pozíciu favoritiek, keď zvíťazili vo všetkých piatich dueloch sezóny.
Hráčky z Nového Mesta prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch.
Niké extraliga - 5. kolo:
VK Slovan Bratislava - VK Nové Mesto nad Váhom 3:0 (18, 17, 6)
Dĺžka zápasu: 75 minút
Rozhodcovia: Schimpl, Dovičovič