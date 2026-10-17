Bratislavské kluby dominujú ženskej extralige. Na palubovkách súperiek nestratili ani set

Volejbalistky KOOPERATIVA Slávia EUBA zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase sezóny.
V sobotňajšom stretnutí Niké extraligy zdolali hráčky VK ŠKM Liptovský Hrádok na ich palubovke 3:0 a po 4. kole tak vedú tabuľku s plným počtom 12 bodov.
Štvrtý triumf pridali aj hráčky VK Slovan Bratislava, ktoré zdolali ŠK ELBA Prešov 3:0 a sú druhé s 11 bodmi.
Niké liga žien - 4. kolo
ŠK ELBA Prešov – VK Slovan Bratislava 0:3 (-19, -17, -14)
Trvanie: 72 minút, rozhodovali: Malík, Myšková, 100 divákov
VK ŠKM Liptovský Hrádok – KOOPERATIVA Slávia EUBA 0:3 (-15, -18, -16)
Trvanie: 71 minút, rozhodovali: Čuntala, Mokrý, 180 divákov