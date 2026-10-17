Bratislavské kluby dominujú ženskej extralige. Na palubovkách súperiek nestratili ani set

Radosť hráčok Slávia EUBA.
Radosť hráčok Slávia EUBA. (Autor: TASR)
TASR|17. okt 2026 o 18:57
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Po štvrtom kole ženskej extraligy sa na čele tabuľky udržiavajú obe bratislavské volejbalistky.

Volejbalistky KOOPERATIVA Slávia EUBA zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase sezóny.

V sobotňajšom stretnutí Niké extraligy zdolali hráčky VK ŠKM Liptovský Hrádok na ich palubovke 3:0 a po 4. kole tak vedú tabuľku s plným počtom 12 bodov.

Štvrtý triumf pridali aj hráčky VK Slovan Bratislava, ktoré zdolali ŠK ELBA Prešov 3:0 a sú druhé s 11 bodmi.

Niké liga žien - 4. kolo

ŠK ELBA Prešov – VK Slovan Bratislava 0:3 (-19, -17, -14)

Trvanie: 72 minút, rozhodovali: Malík, Myšková, 100 divákov

VK ŠKM Liptovský Hrádok – KOOPERATIVA Slávia EUBA 0:3 (-15, -18, -16)

Trvanie: 71 minút, rozhodovali: Čuntala, Mokrý, 180 divákov

Tabuľka Niké extraligy žien vo volejbale

Volejbal

Volejbal

    Radosť hráčok Slávia EUBA.
    Radosť hráčok Slávia EUBA.
    Bratislavské kluby dominujú ženskej extralige. Na palubovkách súperiek nestratili ani set
    dnes 18:57
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