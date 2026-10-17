Repríza finále dopadla lepšie pre vicemajstra. Na úvod sezóny stratil len set

Volejbalisti Rieker UJS Komárno vstúpili do nového ročníka Niké extraligy prehrou na palubovke VK Slovan Bratislava 1:3.
Niké extraliga mužov - 1. kolo
TJ Slávia Svidník - VK Slávia SPU Nitra 1:3 (23, -21, -19, -11)
Trvanie: 101 minút, rozhodovali: Hudák, Andrejčák, 140 divákov
VK Mirad UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava 3:0 (11, 21, 15)
Trvanie: 75 minút, rozhodovali: Jurlov, Porvazník, 183 divákov
VK Slovan Bratislava - Rieker UJS Komárno 3:1 (16, 21, -21, 22)
Trvanie: 116 minút, rozhodovali: Tiršel, Schimpl, 435 divákov