Bratislavské derby ovládla tretia Slávia. Žilina suverénne potvrdila prvé miesto

Na snímke radosť hráčok Slávia EUBA.
Na snímke radosť hráčok Slávia EUBA. (Autor: TASR)
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TASR|14. nov 2026 o 22:18
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„Belasé“ však majú lepší pomer setov a sú druhé.

Volejbalistky Brusna zvíťazili v sobotňajšom zápase Niké extraligy na palubovke Liptovského Hrádku 3:0 na sety.

Po ôsmich kolách najvyššej slovenskej súťaže figurujú na štvrtom mieste tabuľky s 15 bodmi, Liptovský Hrádok prehral piatykrát za sebou a je predposledný.

Na čele súťaže je 22-bodová Žilina, ktorá si poradila s UCM Trnava 3:0. Bratislavské derby ovládla tretia Slávia taktiež 3:0 a hráčkam Slovana uštedrila prvú prehru v sezóne.

„Belasé“ však majú lepší pomer setov a sú druhé.

Niké extraliga žien - 8. kolo:

VK ŠKM Liptovský Hrádok - VK Pirane Brusno 0:3 (-10, -20, -24)

Dĺžka zápasu: 70 minút

Rozhodcovia: Mokrý a Malík, 200 divákov.

VK Nové Mesto nad Váhom - ŠVK Pezinok 3:0 (14, 17, 17)

Dĺžka zápasu: 66 minút

Rozhodcovia: Juráček a Viktoríni-Lisá, 300 divákov.

Kooperativa Slávia EUBA Bratislava - VK Slovan Bratislava 3:0 (18, 17, 21)

Dĺžka zápasu: 80 minút

Rozhodcovia: Schimpl a Dovičovič, 250 divákov.

Volley project UKF Nitra - ŠK Elba Prešov 3:0 (16, 14, 14)

Dĺžka zápasu: 60 minút

Rozhodcovia: Pivarček a Szász, 111 divákov.

HIT UCM Trnava - VA UNIZA Žilina 0:3 (-31, -18, -11)

Dĺžka zápasu: 85 minút

Rozhodcovia: Svorenčík a Gála, 165 divákov.

Tabuľka Niké extraliga žien

Volejbal

Volejbal

    Na snímke radosť hráčok Slávia EUBA.
    Na snímke radosť hráčok Slávia EUBA.
    Bratislavské derby ovládla tretia Slávia. Žilina suverénne potvrdila prvé miesto
    so 22:18
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