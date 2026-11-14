Dráma až do posledného setu. O víťazovi krajského derby rozhodol tajbrejk

Radosť volejbalistov Prešova.
Radosť volejbalistov Prešova. (Autor: TASR)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|14. nov 2026 o 19:45
ShareTweet0

Prešovčania majú na konte štyri víťazstvá a jednu prehru.

Volejbalisti Prešova zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 5. kola Niké extraligy doma v krajskom derby nad Svidníkom po dráme 3:2 na sety. Rozhodujúci tajbrejk sa skončil v ich prospech 15:8.

Prešovčania majú na konte štyri víťazstvá a jednu prehru a s 10 bodmi im patrí druhé miesto v tabuľke o bod za Slovanom, ktorý odohral o zápas menej. Svidníčania získali svoj vôbec prvý bod v sezóne.

Niké extraliga mužov - 5. kolo:

HIT MTF Trnava – VO TJ Spartak Myjava 0:3 (-18, -21, -16)

Dĺžka zápasu: 74 minút

Rozhodcovia: Jurlov a Bartošovič, 128 divákov.

VK Mirad UNIPO Prešov – TJ Slávia Svidník 3:2 (19, -23, -20, 21, 8)

Dĺžka zápasu: 121 minút

Rozhodcovia: Porvazník a Höger, 300 divákov.

Rieker UJS Komárno – VK Slávia SPU Nitra 0:3 (-22, -20, -16)

Dĺžka zápasu: 73 minút

Rozhodcovia: Niklová a Kováč, 400 divákov.

Tabuľka Niké extraligy mužov

Volejbal

Volejbal

    Radosť volejbalistov Prešova.
    Radosť volejbalistov Prešova.
    Dráma až do posledného setu. O víťazovi krajského derby rozhodol tajbrejk
    dnes 19:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Dráma až do posledného setu. O víťazovi krajského derby rozhodol tajbrejk