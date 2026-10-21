Slovan a Slávia suverénne uspeli v prvom zápase štvrťfinále pohára. Tešila sa aj Žilina

Na snímke volejbalistky VK Slovan Bratislava.
Na snímke volejbalistky VK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|21. okt 2026 o 22:06
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Odvety sú na programe v stredu 18. novembra.

Volejbalistky KOOPERATIVA Slávia EUBA zdolali VK Nové Mesto nad Váhom 3:0 na sety v prvom zápase štvrťfinále Slovenského pohára žien.

Úradujúce víťazky súťaže z Bratislavy si tak na domácej palubovke vytvorili najlepšiu možnú východiskovú pozíciu pred odvetou.

Aj extraligový majster VK Slovan Bratislava zvíťazil 3:0, keď si poradil s VK Pirane Brusno. Stav 3:0 si nesie do odvety i Žilina, ktorá prevýšila Pezinok.

Odvety sú na programe v stredu 18. novembra.

Slovenský pohár - prvé zápasy štvrťfinále:

KOOPERATIVA Slávia EUBA - VK Nové Mesto nad Váhom 3:0 (21, 21, 16)

76 minút, rozhodovali: Schimpl a Svorenčík, 60 divákov

VK Slovan Bratislava - VK Pirane Brusno 3:0 (21, 15, 15)

71 minút, rozhodovali: Fedor a Juráček, 125 divákov

VA UNIZA Žilina - ŠVK Pezinok 3:0 (14, 14, 11)

62 minút, rozhodovali: Jurlov a Niklová, 212 divákov

Volejbal

Volejbal

    Na snímke volejbalistky VK Slovan Bratislava.
    Na snímke volejbalistky VK Slovan Bratislava.
    Slovan a Slávia suverénne uspeli v prvom zápase štvrťfinále pohára. Tešila sa aj Žilina
    dnes 22:06
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