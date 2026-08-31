Slovensko bude hostiť európsku elitu. Známe je nové dejisko aj meno ambasádorky

Slovensko bude v roku 2028 jednou zo štyroch hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien.
Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámil prezident SVF Marek Rojko aj za účasti prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) Roka Sikiriča.
Ambasádorkou bude bývalá reprezentantka Jaroslava Adamcová a na rozdiel od roku 2019 sa nebude hrať v Bratislave, ale v Šamoríne.
Zväz je v dobrej kondícii
SVF už organizovala viacero mládežníckych ME mužov aj žien, s usporiadaním seniorského európskeho šampionátu si odbila premiéru v roku 2019.
Záverečný turnaj sa pred siedmimi rokmi uskutočnil na prelome augusta a septembra aj v Turecku, Poľsku a Maďarsku a víťazkami sa stali Srbky.
"Nesmierne si vážim, že pri tomto významnom momente je aj pán prezident Sikirič. Pre mňa ako prezidenta je skvelé odprezentovať túto udalosť. Ako zväz sme v dobrej kondícii a aj preto sme sa rozhodli uchádzať o kandidatúru.
Spoločne s pánom prezidentom SOŠV Antonom Siekelom cítime podporu kolektívnych športov a toto podujatie nám poslúži aj k významnej propagácii,“ povedal Rojko na tlačovej konferencii.
Hala pre 5000 miest
Na Slovensku by sa o dva roky mala hrať jedna zo základných skupín, dejiskom by mal byť Šamorín. Vyrastie tu olympijská aréna, tá sa má stať pilierom športu na Slovensku. Projekt financoval štát.
Zámerom je postaviť halu blízko multifunkčného športového a voľnočasového areálu x-bionic sphere, ktorá bude tiež spĺňať najvyššie štandardy organizácií FIBA (basketbal), FIVB (volejbal), IHF (hádzaná), ITF (tenis) a IFF (florbal).
VIDEO: Šamorín bude hostiť ME vo volejbale žien 2028
Bude disponovať celkovou kapacitou divákov minimálne 5000 miest.
„Ja som nechcel ísť na štadión. Nechcel som ísť do rovnakého prostredia, kde sme boli v roku 2019. Ja som hľadal myšlienku, že buď ísť preč z Bratislavy, lenže potom príde zasa limit, že musí to byť hala minimálne pre 5000 divákov, musia tam byť navyše tréningové podmienky a celé to musí byť na úrovni.
Takže potom vznikla téma, že poďme pripraviť nejaký plán organizácie podujatí. Výstavbou haly v Šamoríne nám to zapasovalo.
My tam určite budeme musieť zorganizovať aj takzvané testovacie podujatie, takže ja predpokladám, že turnaj Európskej ligy spravíme niekedy v júni 2028, alebo v máji, aby sme si to tam celé vyskúšali a pripravili,“ dodal Rojko.
Hrať sa bude aj v Španielsku
Sikirič potvrdil, že okrem Slovenska sa bude hrať aj v španielskom Las Palmas, zvyšné dve krajiny ešte nie sú známe:
„Prebiehajú rokovania. Ale teším sa, že Slovensko bude jednou z krajín. Volejbal je na Slovensku populárny olympijský šport a ja sa na to veľmi teším.“
Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel verí, že SVF potvrdí oprávnenosť kandidatúry.
„Volejbal je krásny šport, ktorý baví divákov. SVF gratulujem k organizácii, vidíme to ako výsledok toho, že sme dobrí hostitelia a aj organizátori, o čom sa už športová verejnosť presvedčila.
Je to aj záväzok a výborná príležitosť ukázať, čo to znamená organizovať takúto udalosť v našej krajine. Má to aj ekonomické benefity. Teším sa na otvorenie šampionátu, určite to bude zážitok,“ povedal prezident SOŠV.
Slovenské reprezentantky nedávno ukončili púť na prebiehajúcich ME, ale nenadviazali na postup zo základnej skupiny z rokov 2019 a 2023.
Na kontinentálnom šampionáte štartovali siedmy raz a štvrtýkrát za sebou. O dva roky ich teda pred domácim publikom čaká ôsma účasť.
Na ME 2019 štartovala aj Jaroslava Adamcová (vtedy Pencová, pozn.) a na tom budúcom bude ambasádorka podujatia.
„Je to pre mňa česť. Mne volejbal extrémne chýba, tak aspoň v tejto pozícii si to vychutnám. ME 2019 bol pre mňa naj zážitok v kariére, teraz niečo podobné čaká ďalšie dievčatá. Verím, že to bude skvelá akcia,“ poznamenala.