Slovákom nevyšiel ani druhý duel v príprave na ME. Opäť uspeli až v dodatkovom sete

Prípravný turnaj v Tallinne
Slovensko - Ukrajina 0:3 (-18, -23, -19), dodatkový set 25:21
Slovensko: Barták 0, Ihnát 15, Billich 4, Matejčík 8, Firkaľ 7, B. Hanúsek 4, liberá Jakubík a S. Paňko (Lamanec 8, Palgut 0, Gulák 1, F. Makónyi 1, Rendla 0, Šellong 1).
Ukrajina: Plotnyckij 16, Šchurov 6, Tonkonoh 9, Yančuk 4, Semenjuk 9, Synycia 0, liberá Pampuško a Boyko (Jevstratov 0, Tupčij 5, Šchytkov 0, Poluian 5, Naložnyij 1, Kisiljuk 9, Veleckij 4).
Slovenskí volejbalisti prehrali s Ukrajinou 0:3 na prípravnom turnaji v estónskom Talinne. Zverenci Michala Masného držali krok najmä v druhom sete, ktorý stratili 23:25.
Po dohode tímov sa odohral aj dodatkový set, v ktorom Slovensko zvíťazilo 25:21. Slovenskí reprezentanti nastúpia na posledný zápas na turnaji v sobotu o 15.00 hod. proti Lotyšsku.
Hlas po zápase
Michal Masný, tréner SR: „Tento zápas bol o niečom inom, ako ten proti Estónsku (0:3). Chcel by som, aby sme takto hrali proti súperom, proti ktorým máme niečo uhrať. Musíme viac pracovať mentálne na tom, aby sme také duely zvládali a to by mal byť kľúč. To sme ale vedeli. Zápasy proti silnejšiemu súperovi sa hrajú dobre, lebo v nich nemáme čo stratiť. Vieme o tom, že môžeme takto hrať a musíme sa naučiť hrať zápasy, ktoré môžeme alebo chceme vyhrať. Každopádne som spokojnejší ako po stretnutí s Estónskom. To, kde sa momentálne nachádzame, nám ukáže sobotňajšie meranie síl s Lotyšmi. Ak chceme na ME pomýšľať na postup zo skupiny, tak to je to tím, ktorý by sme mali zdolať.“