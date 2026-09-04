Slovákom nevyšiel ani druhý duel v príprave na ME. Opäť uspeli až v dodatkovom sete

Na prihrávke Samuel Paňko a Jakub Ihnát (vľavo).
Na prihrávke Samuel Paňko a Jakub Ihnát (vľavo). (Autor: Sander Hallaste/Delfi Meedia)
TASR|4. sep 2026 o 22:43
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V sobotu nastúpia na posledný zápas na turnaji proti Lotyšsku.

Prípravný turnaj v Tallinne

Slovensko - Ukrajina 0:3 (-18, -23, -19), dodatkový set 25:21

Slovensko: Barták 0, Ihnát 15, Billich 4, Matejčík 8, Firkaľ 7, B. Hanúsek 4, liberá Jakubík a S. Paňko (Lamanec 8, Palgut 0, Gulák 1, F. Makónyi 1, Rendla 0, Šellong 1).

Ukrajina: Plotnyckij 16, Šchurov 6, Tonkonoh 9, Yančuk 4, Semenjuk 9, Synycia 0, liberá Pampuško a Boyko (Jevstratov 0, Tupčij 5, Šchytkov 0, Poluian 5, Naložnyij 1, Kisiljuk 9, Veleckij 4).

Slovenskí volejbalisti prehrali s Ukrajinou 0:3 na prípravnom turnaji v estónskom Talinne. Zverenci Michala Masného držali krok najmä v druhom sete, ktorý stratili 23:25.

Po dohode tímov sa odohral aj dodatkový set, v ktorom Slovensko zvíťazilo 25:21. Slovenskí reprezentanti nastúpia na posledný zápas na turnaji v sobotu o 15.00 hod. proti Lotyšsku.

Hlas po zápase

Michal Masný, tréner SR: „Tento zápas bol o niečom inom, ako ten proti Estónsku (0:3). Chcel by som, aby sme takto hrali proti súperom, proti ktorým máme niečo uhrať. Musíme viac pracovať mentálne na tom, aby sme také duely zvládali a to by mal byť kľúč. To sme ale vedeli. Zápasy proti silnejšiemu súperovi sa hrajú dobre, lebo v nich nemáme čo stratiť. Vieme o tom, že môžeme takto hrať a musíme sa naučiť hrať zápasy, ktoré môžeme alebo chceme vyhrať. Každopádne som spokojnejší ako po stretnutí s Estónskom. To, kde sa momentálne nachádzame, nám ukáže sobotňajšie meranie síl s Lotyšmi. Ak chceme na ME pomýšľať na postup zo skupiny, tak to je to tím, ktorý by sme mali zdolať.“

Volejbal

Volejbal

    Na prihrávke Samuel Paňko a Jakub Ihnát (vľavo).
    Na prihrávke Samuel Paňko a Jakub Ihnát (vľavo).
    Slovákom nevyšiel ani druhý duel v príprave na ME. Opäť uspeli až v dodatkovom sete
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