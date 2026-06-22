Ligovú fázu ovládli bez prehry. Slovenky spoznali súpera v semifinále Európskej ligy

Slovenské volejbalistky sa v semifinále Európskej ligy stretnú so Slovinkami. V pondelok o tom informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Slovenky si zabezpečili účasť v najlepšej štvorke, keď na záver ligovej fázy v Tbilisi v nedeľu zdolali domáce Gruzínky 3:0.
Slovenky zaznamenali v šiestich zápasoch maximálny počet 18 bodov, keď stratili iba dva sety. Semifinálová a finálová fáza sa hrá systémom doma-vonku, súťaž vyvrcholí najneskôr 12. júla.
Zverenky trénera Martina Volpiniho zároveň získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028.