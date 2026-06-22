Ligovú fázu ovládli bez prehry. Slovenky spoznali súpera v semifinále Európskej ligy

Zľava Karin Šunderlíková, Karolína Fričová (obe Slovensko)
Zľava Karin Šunderlíková, Karolína Fričová (obe Slovensko) (Autor: TASR)
TASR|22. jún 2026 o 11:14
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Semifinále sa bude hrať systémom dvojzápasu.

Slovenské volejbalistky sa v semifinále Európskej ligy stretnú so Slovinkami. V pondelok o tom informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Slovenky si zabezpečili účasť v najlepšej štvorke, keď na záver ligovej fázy v Tbilisi v nedeľu zdolali domáce Gruzínky 3:0.

Slovenky zaznamenali v šiestich zápasoch maximálny počet 18 bodov, keď stratili iba dva sety. Semifinálová a finálová fáza sa hrá systémom doma-vonku, súťaž vyvrcholí najneskôr 12. júla.

Zverenky trénera Martina Volpiniho zároveň získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028.

Volejbal

Volejbal

    Zľava Karin Šunderlíková, Karolína Fričová (obe Slovensko)
    Zľava Karin Šunderlíková, Karolína Fričová (obe Slovensko)
    Ligovú fázu ovládli bez prehry. Slovenky spoznali súpera v semifinále Európskej ligy
    dnes 11:14
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