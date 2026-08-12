Slovenky vrcholia prípravu na ME víťazným štýlom, hladko zdolali Španielsko

slovenská volejbalová reprezentácia
slovenská volejbalová reprezentácia (Autor: TASR)
TASR|12. aug 2026 o 20:31
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Vo štvrtok je na programe odveta.

Prípravný zápas

Slovensko – Španielsko 3:0 (17, 25, 19), dodatkový set 20:25

Rozhodovali: Dovičovič a Juráček, 250 divákov.

Slovensko: Kohútová 2, K. Fričová 11, T. Hrušecká 4, Šunderlíková 9, Šepeľová 16, Truchlá 1, liberky Magdinová a Justhová (Herdová 4, Cibulová 0, Smiešková 0, Trebichavská 13, Dreisigová 0, Körmendyová 2). Tréner: Martino Volpini.

Španielsko: Schlegelová 4, Jimenezová Ruizová 5, De Paulová Vianová 9, Escamillová 4, Varelová Gomezová 11, Arandová 3, liberky Llabrésová a Pizová (Prianteová 0, Havrommatisová 7, Hernándezová Van den Boschová 4, Lázarová 1, Fernándezová-Gayosová 6, Caminová Fernándezová 7). Tréner: Pascual Saurin.

Slovenské volejbalistky zvíťazili v stredajšom prípravnom stretnutí pred majstrovstvami Európy nad Španielskom 3:0.

V dodatkovom sete prehrali 20:25. Druhý duel so Španielkami je na programe vo štvrtok o 17.30 h opäť v bratislavskej Športovej hale EUBA, tentoraz však za zatvorenými dverami.

Zápasy so Španielskom sú pre Slovenky generálkou na nadchádzajúce ME v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku (21. augusta - 6. septembra).

Zverenky trénera Martina Volpiniho predtým v príprave prehrali so Slovinkami 0:3 a remizovali 2:2.

Slovenské reprezentantky odohrajú na záverečnom turnaji ME v Göteborgu v rámci D-skupiny postupne zápasy proti Francúzsku, domácemu Švédsku, Chorvátsku, Taliansku a Čiernej Hore. Do osemfinále postúpia tímy na prvých štyroch miestach.

Hlasy po zápase

Martino Volpini, tréner SR: „Dnes bolo veľmi dôležité, že sme hrali ako tím a vyhrali veľa dlhých výmen. To mi ukázalo, že pracujeme správne mentálne a hlavne držíme stále spolu. Vyriešili sme veľa ťažkých situácií, ale na čom musíme určite pracovať ďalej, je hra stredom. Tá nám nefungovala v zápasoch proti Slovinsku a ani v tomto dueli proti Španielsku. Na to sa musíme zamerať a pracovať na tom.“

Karolína Fričová, smečiarka SR: „Musím povedať, že sme to zvládli a som rada, že sme tento zápas zvládli 3:0. Potrebovali sme to ako soľ, aby sme si zdvihli sebavedomie a dokázali si, že máme na to, aby sme zdolali tím, ktorý bol pred týmto stretnutím miernym favoritom. Dobre sme zvládli aj koncovky a dlhšie výmeny. Vyhýbali sme sa zbytočným chybám. Zápasy so Španielskom sú generálkou na ME, ale ešte máme dosť práce, aby sme boli na „Európu“ stopercentne nachystané.“

Volejbal

Volejbal

    slovenská volejbalová reprezentácia
    slovenská volejbalová reprezentácia
    Slovenky vrcholia prípravu na ME víťazným štýlom, hladko zdolali Španielsko
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