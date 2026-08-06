Slovenské volejbalistky začali prípravu na ME prehrou, nad ich sily boli Slovinky

Prípravný zápas pred ME
Slovensko - Slovinsko 0:3 (-17, -21, -15), dodatkový set 25:18
Rozhodovali: Kováč a Viktoríni-Lisá
Diváci: 200
Slovensko: Kohútová 1, K. Fričová 12, T. Hrušecká 9, Šunderlíková 12, Šepeľová 6, Truchlá 7, liberka Magdinová (Körmendyová 0, Dreisigová 4, Cibulová 1, Trebichavská 9). Tréner: Martino Volpini.
Slovinsko: Planinšec 8, Pavlović Mori 7, Lorber-Fijok 12, Milošič 12, Pucelj 9, Sillah 5, liberky Donko a Filipič (Godec 3, Frelih 7, Grbac 2, Orlič 3, Koren 1). Tréner: Alessandro Orefice.
Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0:3 na sety.
Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku (21. augusta - 6. septembra) ich čakajú ešte tri stretnutia.
Zverenky trénera Martina Volpiniho si so Slovinkami v tejto sezóne zmerali sily už piatykrát.
V bratislavskej športovej hale EUBA vo štvrtok odohrali aj dodatkový set, ktorý vyhrali 25:18. Odveta v rovnakom dejisku je na programe v piatok o 14.00 h.
Slovenky sa ešte pred ME budúci týždeň dvakrát stretnú so Španielkami. Na záverečnom turnaji vo švédskom Göteborgu odohrajú v rámci D-skupiny postupne zápasy proti Francúzsku, domácej reprezentácii, Chorvátsku, Taliansku a Čiernej Hore. Do osemfinále postúpia tímy na prvých štyroch miestach.
Hlasy po zápase
Martino Volpini, tréner SR: „Bol to prvý prípravný zápas v druhej časti sezóny a vedeli sme, že nás čaká náročný a veľmi kvalitný súper. Počas tohto týždňa sme začali pracovať na zlepšovaní našich herných činností, ale stále sme vo fáze, keď intenzívne trénujeme aj kondíciu. Na doladenie všetkého máme ešte dva týždne. Slovinky nás prevýšili predovšetkým na podaní. V piatok dostanú príležitosť aj ďalšie hráčky. Nerozmýšľam nad výsledkom, ale nad tým, aby sme mali loptu na našej strane maximálne pod kontrolou a pred majstrovstvami Európy odstránili všetky nedostatky.“
Karin Trebichavská, smečiarka SR: „Som smutná, že sme prehrali 0:3. Dodatkový set, v ktorom som nastúpila od začiatku, som si na ihrisku maximálne užila. Vieme, čo proti Slovinkám funguje, a budeme sa to snažiť v druhom zápase preniesť na palubovku od začiatku až do konca. Verím, že náš výkon bude lepší.“
Zuzana Šepeľová, smečiarka SR: „Duel by som rozdelila na dve časti. Kým sme do polovice prvého setu držali so súperkami krok, bolo to v poriadku. Potom sme začali robiť príliš veľa vlastných chýb. V ďalších dvoch setoch sme sa do zápasu vôbec nedostali. Dodatkový set už bol o niečom inom. Ukázali sme, že s nimi vieme hrať vyrovnanú partiu. Musíme sa sústrediť počas celého zápasu a obmedziť vlastné chyby. Bol to prvý duel a verím, že náš výkon bude už len lepší.“