Slovenky na jednoznačnú prehru výborne zareagovali. V odvete dokázali zmazať dvojsetové manko

Prípravný zápas
Slovensko – Slovinsko 2:2 (-17, -17, 23, 18)
Rozhodovali: Tiršel a Kováč
Diváci: 100
Slovensko: Kohútová 1, K. Fričová 9, T. Hrušecká 4, Šunderlíková 17, Trebichavská 6, Truchlá 5, liberka Magdinová (Šepeľová 12, Cibulová 0, Smiešková 0, Dreisigová 4)
Slovinsko: Planinšecová 6, Pavlovičová Moriová 5, Lorber-Fijoková 7, Milošičová 2, Puceljová 15, Sillahová 13, liberky Donková a Filipičová (Godecová 5, Frelihová 10, Grbacová 1, Cvijičová 4, Halužanová Sagadinová 1, Korenová 1)
Slovenské reprezentantky vo volejbale remizovali v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 2:2 na sety.
Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku (21. augusta - 6. septembra) ich čakajú ešte dve stretnutia.
Zverenky trénera Martina Volpiniho si so Slovinkami v tejto sezóne zmerali sily už šiestykrát.
V bratislavskej športovej hale EUBA viedli hosťky v piatok 2:0, no Slovenkám sa podarilo vyrovnať. Tie čakajú posledné dva prípravné duely so Španielkami.
Slovenské reprezentantky odohrajú na záverečnom turnaji v Göteborgu v rámci D-skupiny postupne zápasy proti Francúzsku, domácemu Švédsku, Chorvátsku, Taliansku a Čiernej Hore. Do osemfinále postúpia tímy na prvých štyroch miestach.
VIDEO: Kapitánka Karolína Fričová
VIDEO: Asistent trénera Michal Matušov
Hlasy po zápase
Martino Volpini, tréner SR: „Potrebujeme čas. V prvých dvoch setoch sme nehrali dobre. Vedia to aj dievčatá a nie som s tým spokojný. Dáme si deň voľno a od nedele ideme opäť do toho naplno, lebo čas do majstrovstiev Európy sa kráti. Máme na to päť tréningov, aby sme poriadne pritlačili. Oba zápasy proti Slovinsku nám ukázali, že musíme veľa pracovať na prihrávke a v útoku. V treťom a štvrtom sete v piatok vymenili Slovinky v zostave veľa hráčok. Dôležitejšie bolo pre nás vyhrať prvý alebo druhý set.“
Karolína Fričová, smečiarka SR: „Tieto dva zápasy nám ukázali, kde sa môžeme ešte posunúť. Slovinky teraz postúpili do VNL a to je level, kde by sme sa chceli raz dostať aj my. Ukázali nám, aby sme zapracovali aj na servise, aby sme takéhoto súpera odtiahli od siete a nedovolili mu hrať rýchlu hru. S takými súpermi sa stretneme na ME. Ani v jednom momente sme sa nevzdávali a v piatok si vzali ponaučenie z prvého duelu. Ukázali sme, že vieme hrať vyrovnane a kvalitne aj s takýmito súpermi, ale neudržíme si tento level počas celého zápasu, takže musíme pracovať na tom, aby sme dokázali s kvalitným súperom držať krok čo najdlhšie.“
Ema Magdinová, liberka SR: „Určite sme chceli v týchto stretnutiach hrať lepšie a vrátiť Slovinkám prehry z Európskej ligy. Prvý duel nám to do polovice setov išlo celkom dobre. V druhej polovici sme boli menej dôrazné a nervóznejšie. Som rada, že sme vyhrali aspoň dva sety. Budúci týždeň nás čakajú ešte duely so Španielskom a verím, že tie dopadnú oveľa lepšie.“