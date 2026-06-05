Vydarený vstup Sloveniek. Európsku ligu odštartovali triumfom nad domácim Rakúskom

Slovenské volejbalistky.
Slovenské volejbalistky. (Autor: slovakvolley.sk)
Sportnet, TASR|5. jún 2026 o 19:45
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V ďalšom zápase sa stretnú v sobotu s Islandom.

Európska liga žien 2026

Rakúsko - Slovensko 0:3 (-22, -20, -15)

Rozhodovali: Fortu (Nem.) a Milič (Rak.)

Diváci: 786

Rakúsko: Schmitová 1, Kormanová-Mehičová 4, Scheberlová 8, Brucknerová 9, Galičová 14, Nesimovičová 5 (liberka Stabentheinerová, Vavreková, Deislová, Gärtnerová, Raabová 1). Tréner: R. Schwab.

Slovensko: Kohútová 3, Truchlá, Herdová 13, Šunderlíková 29, Tereza Hrušecká 11, K. Fričová 9 (liberka Magdinová, Körmendyová 1). Tréner: M. Volpini.

Slovenské volejbalové reprezentantky úspešne vstúpili do tohtoročnej Európskej ligy. V piatkovom zápase vo Schwechate zdolali domáce Rakúšanky 3:0. 

V ďalšom zápase sa zverenky Martinoa Volpiniho stretnú v sobotu o 17.30 s Islandom. 

Zápas odštartovala „pipeom“ Herdová – 0:1. Po bloku Terezy Hrušeckej Slovenky vyhrávali o dva body – 5:3. Po útoku Šunderlíkovej zo zóny jedna bolo 7:3 pre Slovensko a Rakúšanky si brali oddychový čas.

Štvorbodový náskok Slovenky mali aj po Herdovej útoku do ostrej diagonály – 9:5. Rovnaká hráčka vzápätí zablokovala a bolo 10:5. Hrušecká na druhý pokus zaútočila stredom úspešne a bolo 13:9.

Rakúšanky postupne z náskoku ukrajovali, ale Hrušecká útokom a esom poslala slovenské družstvo opäť do trojbodového vedenia – 16:13. Po dvoch útokoch domácich do autu Slovenyk vyhrávali 18:15 a domáca lavička si vzala druhý oddychový čas.

Po Šunderlíkovej tvrdom útoku sa začínala koncovka za stavu 20:18 v prospech Slovenska. Domáce sa však dotiahli na 20:20 a tréner Volpini si vzal oddychový čas. Hrušeckej blok a Fričovej eso Slovensko poslali do dvojbodového náskoku 23:21. Prvý set sa skončil chybou Rakúšaniek – 25:22.

Druhý set Slovenky odštartovali raketovo a za stavu 4:0 si brali Rakúšanky prvý oddychový čas. Po ňom bodovali Šunderlíková i Fričová a bolo už 6:0. Rakúšanky sa doťahovali na 6:8, ale Šunderlíková útokom a esom zvýšila na 10:6.

Po Kohútovej ese Slovensko vyhrávalo 15:11 a domáce si vzali druhý oddychový čas. Po Herdovej „pipe“ bolo 19:15 a Körmendyová odštartovala koncovku esom – 20:15.

Šunderlíková tvrdým úderom Slovenky priblížila k zisku druhého setu – 23:18. Koniec slovenské reprezentantky už zvládli a doviedli ho do víťazstva v pomere 25:20.

Ďalší program Sloveniek

6. júna (Schwechat) 

17.30 Slovensko - Island

12. - 14. júna 2. turnaj (Poprad)

Slovensko - Izrael

Slovensko - Fínsko

19.- 20. júna 3. turnaj (Tbilisi)

Bosna a Hercegovina - Slovensko

Gruzínsko - Slovensko

Aj tretí set Slovenky odštartovali dominantne, keď sa ujali vedenia 4:1 a zakrátko vyhrávali 9:2 i 12:3. Potom sa domáce trošku nadýchli, znížili na 9:14, ale po vlastnej chybe na útoku Slovensko vyhrávalo 16:9.

Koncovka sa začínala po Herdovej tvrdom útoku so sedembodovým náskokom – 20:13. Herdovej blok znamenal 22. bod a od víťazstva Slovenky delili tri lopty – 22:14. Zápas ukončila technickým úderom Šunderlíková. 

Hlasy po zápase

Tereza Hrušecká, blokárka SR: „Odohrali sme prvý zápas v Európskej lige a vyhrali sme ho 3:0, čo je vzhľadom na nastavený koncept súťaže veľmi dôležité. Podali sme veľmi pekný tímový výkon. Išli sme do toho naplno a môžeme byť na naše družstvo hrdé. Chyby, ktoré sa v našej hre vyskytli, sa stávajú, musíme na nich popracovať a odteraz to môže byť už len lepšie a lepšie.“

Karin Šunderlíková, univerzálka SR: „Z našej strany to bol dobrý výkon. Dodržiavali sme taktické pokyny. Na útoku sme hrali agresívne a rovnako sme dobre bránili aj na sieti. So zápasom môžeme byť spokojné, ale ihneď sa musíme pripravovať na sobotu, kde nás čaká ďalší dôležitý duel a rozanalyzujeme si Island.“

Tabuľka Európskej ligy žien

Volejbal

Volejbal

    Na snímke tréner Michal Masný (Slovensko) dáva pokyny svojim zverencom počas oddychového času.
    Na snímke tréner Michal Masný (Slovensko) dáva pokyny svojim zverencom počas oddychového času.
    Smolný úvod Európskej ligy pre Slovákov. V Poprade nezvládli so súperom tesné koncovky
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