Vydarený vstup Sloveniek. Európsku ligu odštartovali triumfom nad domácim Rakúskom

Európska liga žien 2026
Rakúsko - Slovensko 0:3 (-22, -20, -15)
Rozhodovali: Fortu (Nem.) a Milič (Rak.)
Diváci: 786
Rakúsko: Schmitová 1, Kormanová-Mehičová 4, Scheberlová 8, Brucknerová 9, Galičová 14, Nesimovičová 5 (liberka Stabentheinerová, Vavreková, Deislová, Gärtnerová, Raabová 1). Tréner: R. Schwab.
Slovensko: Kohútová 3, Truchlá, Herdová 13, Šunderlíková 29, Tereza Hrušecká 11, K. Fričová 9 (liberka Magdinová, Körmendyová 1). Tréner: M. Volpini.
Slovenské volejbalové reprezentantky úspešne vstúpili do tohtoročnej Európskej ligy. V piatkovom zápase vo Schwechate zdolali domáce Rakúšanky 3:0.
V ďalšom zápase sa zverenky Martinoa Volpiniho stretnú v sobotu o 17.30 s Islandom.
Zápas odštartovala „pipeom“ Herdová – 0:1. Po bloku Terezy Hrušeckej Slovenky vyhrávali o dva body – 5:3. Po útoku Šunderlíkovej zo zóny jedna bolo 7:3 pre Slovensko a Rakúšanky si brali oddychový čas.
Štvorbodový náskok Slovenky mali aj po Herdovej útoku do ostrej diagonály – 9:5. Rovnaká hráčka vzápätí zablokovala a bolo 10:5. Hrušecká na druhý pokus zaútočila stredom úspešne a bolo 13:9.
Rakúšanky postupne z náskoku ukrajovali, ale Hrušecká útokom a esom poslala slovenské družstvo opäť do trojbodového vedenia – 16:13. Po dvoch útokoch domácich do autu Slovenyk vyhrávali 18:15 a domáca lavička si vzala druhý oddychový čas.
Po Šunderlíkovej tvrdom útoku sa začínala koncovka za stavu 20:18 v prospech Slovenska. Domáce sa však dotiahli na 20:20 a tréner Volpini si vzal oddychový čas. Hrušeckej blok a Fričovej eso Slovensko poslali do dvojbodového náskoku 23:21. Prvý set sa skončil chybou Rakúšaniek – 25:22.
Druhý set Slovenky odštartovali raketovo a za stavu 4:0 si brali Rakúšanky prvý oddychový čas. Po ňom bodovali Šunderlíková i Fričová a bolo už 6:0. Rakúšanky sa doťahovali na 6:8, ale Šunderlíková útokom a esom zvýšila na 10:6.
Po Kohútovej ese Slovensko vyhrávalo 15:11 a domáce si vzali druhý oddychový čas. Po Herdovej „pipe“ bolo 19:15 a Körmendyová odštartovala koncovku esom – 20:15.
Šunderlíková tvrdým úderom Slovenky priblížila k zisku druhého setu – 23:18. Koniec slovenské reprezentantky už zvládli a doviedli ho do víťazstva v pomere 25:20.
Ďalší program Sloveniek
6. júna (Schwechat)
17.30 Slovensko - Island
12. - 14. júna 2. turnaj (Poprad)
Slovensko - Izrael
Slovensko - Fínsko
19.- 20. júna 3. turnaj (Tbilisi)
Bosna a Hercegovina - Slovensko
Gruzínsko - Slovensko
Aj tretí set Slovenky odštartovali dominantne, keď sa ujali vedenia 4:1 a zakrátko vyhrávali 9:2 i 12:3. Potom sa domáce trošku nadýchli, znížili na 9:14, ale po vlastnej chybe na útoku Slovensko vyhrávalo 16:9.
Koncovka sa začínala po Herdovej tvrdom útoku so sedembodovým náskokom – 20:13. Herdovej blok znamenal 22. bod a od víťazstva Slovenky delili tri lopty – 22:14. Zápas ukončila technickým úderom Šunderlíková.
Hlasy po zápase
Tereza Hrušecká, blokárka SR: „Odohrali sme prvý zápas v Európskej lige a vyhrali sme ho 3:0, čo je vzhľadom na nastavený koncept súťaže veľmi dôležité. Podali sme veľmi pekný tímový výkon. Išli sme do toho naplno a môžeme byť na naše družstvo hrdé. Chyby, ktoré sa v našej hre vyskytli, sa stávajú, musíme na nich popracovať a odteraz to môže byť už len lepšie a lepšie.“
Karin Šunderlíková, univerzálka SR: „Z našej strany to bol dobrý výkon. Dodržiavali sme taktické pokyny. Na útoku sme hrali agresívne a rovnako sme dobre bránili aj na sieti. So zápasom môžeme byť spokojné, ale ihneď sa musíme pripravovať na sobotu, kde nás čaká ďalší dôležitý duel a rozanalyzujeme si Island.“