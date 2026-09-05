Slováci neuspeli ani v záverečnom vystúpení pred ME. Proti súperovi nezvládli drámu

Slovenský trojblok v akcii - Jakub Ihnát, Daniel Šellong a Filip Palgut.
Slovenský trojblok v akcii - Jakub Ihnát, Daniel Šellong a Filip Palgut. (Autor: Sander Hallaste/Delfi Meedia)
TASR|5. sep 2026 o 17:46
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Slovensko na turnaji nezaznamenalo ani jedno víťazstvo a obsadilo štvrté miesto.

Prípravný turnaj v Tallinne

Slovensko – Lotyšsko 2:3 (22, -22, 22, -22, -12)


Slovenskí volejbalisti prehrali v záverečnom vystúpení na prípravnom turnaji pred ME v estónskom Tallinne s Lotyšskom 2:3.

Zverenci trénera Michala Masného dvakrát viedli na sety, rozhodujúce dejstvo však prehrali 12:15.

Slováci vstúpili do stretnutia víťazstvom v prvom dejstve 25:22, Lotyši v druhom uspeli rovnakým pomerom.

Slovenský tím sa následne ujal vedenia 2:1 po ďalšom skóre 25:22, no súper si vynútil tajbrejk víťazstvom vo štvrtom sete. V ňom napokon Lotyšsko uspelo 15:12.

Slovensko tak na turnaji nezaznamenalo ani jedno víťazstvo a obsadilo konečné štvrté miesto.

V úvodnom stretnutí podľahlo domácemu Estónsku 0:3 a rovnakým výsledkom prehralo v piatok aj s Ukrajinou. 

Majstrovstvá Európy mužov sa začnú 9. septembra, pričom Slováci odohrajú A-skupinu v talianskej Modene proti domácemu Taliansku, Česku, Grécku, Slovinsku a Švédsku.

Prvý zápas čaká zverencov Michala Masného v piatok 11. septembra o 21.00 h proti Slovinsku.

Volejbal

Volejbal

    Slovenský trojblok v akcii - Jakub Ihnát, Daniel Šellong a Filip Palgut.
    Slovenský trojblok v akcii - Jakub Ihnát, Daniel Šellong a Filip Palgut.
    Slováci neuspeli ani v záverečnom vystúpení pred ME. Proti súperovi nezvládli drámu
    dnes 17:46
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